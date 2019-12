Patriarhul Daniel in Pastorala de Craciun: Familia crestina se confrunta cu saracia, migratia, alcoolismul, depresia si divortul

Ziare.

com

"Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos ca Prunc intr-o familie saraca material si aflata in calatorie ne cheama sa acordam o atentie deosebita familiei, in general, si familiei crestine, in special. Familia este coroana creatiei si locul sau mediul in care omul incepe sa inteleaga taina iubirii si a binecuvantarii parintesti a lui Dumnezeu pentru oameni.Familia a ocupat intotdeauna un loc central in invatatura crestina, reprezentand cadrul intim cel mai de pret pentru cultivarea iubirii conjugale, parintesti, filiale si fratesti. Familia este binecuvantare si icoana a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate, un spatiu sacru al lucrarii harului Preasfintei Treimi orientat spre viata si iubire eterna", afirma Patriarhul, in pastorala intitulata "Nasterea Domnului - Binecuvantarea parintilor si copiilor".Sfantul Sinod al BOR a proclamat, pe tot cuprinsul Patriarhiei Romane, anul 2020 drept Anul omagial al pastoratiei parintilor si copiilor si Anul comemorativ al filantropilor ortodocsi romani, precizeaza inaltul ierarh.Potrivit acestuia, "in societatea contemporana, familia crestina traieste intr-o lume indiferenta sau confuza din punct de vedere spiritual, fiind confruntata, adeseori, cu multiple provocari si crize precum saracia, migratia, somajul, alcoolismul, drogurile, depresia, divortul si nesiguranta zilei de maine"."Astazi, cand ni se propun 'modele' straine de valorile crestine, este necesar sa fie afirmate cu tarie sfintenia casatoriei, solidaritatea in familie si intre familii, demnitatea maternitatii, a paternitatii, a filiatiei si a fraternitatii, ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, ce trebuie cultivate in comuniune de iubire si coresponsabilitate.Cunoscand provocarile actuale la adresa familiei crestine, preotii ortodocsi sunt indemnati sa incurajeze si sa sustina familiile care duc o viata crestina autentica, sa sprijine material si spiritual familiile numeroase, pe cele monoparentale sau aflate in situatii dificile, sa incurajeze enoriasii sa contribuie la sprijinirea familiilor sarace, precum si la educatia religios-morala a copiilor din comunitate", transmite Patriarhul Daniel.Inaltul ierarh cheama la ajutorarea oamenilor bolnavi, a batranilor si a saracilor."Urmand pilda inaintasilor nostri, sa folosim timpul Sarbatorii Nasterii Domnului astfel incat sa aducem bucurie parintilor si copiilor, precum si tuturor oamenilor care au nevoie de ajutor. Sa aratam o atentie deosebita familiilor care au copii multi, dar si persoanelor singure, sarace, bolnave, batrane, descurajate, indoliate si indurerate, oferindu-le un semn al iubirii lui Hristos fata de ei, o fapta buna si un cuvant bun. Lumina de la Betleem ne cheama, asadar, sa aratam mereu in jurul nostru, prin cuvant si fapta, semne de speranta, de solidaritate si de comuniune fraterna", spune PF Daniel.Patriarhul BOR indeamna ca in noaptea trecerii dintre ani credinciosii sa ii pomeneasca in rugaciunile lor pe toti romanii care se afla in afara tarii, ca sa se pastreze unitatea de credinta si de neam."Ca si in anii precedenti, la cumpana dintre ani, in noaptea de 31 decembrie 2019 spre 1 ianuarie 2020, si in ziua de Anul Nou, sa inaltam rugaciuni de multumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El in anul 2019, care a trecut, si sa-I cerem ajutorul in toata lucrarea cea buna si folositoare din Anul Nou 2020, in care intram. Sa pomenim in rugaciunile noastre si pe toti romanii care se afla in afara Romaniei, ca sa pastram, in iubire frateasca, unitatea de credinta si de neam", mai transmite Patriarhul.