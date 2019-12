Targ de Craciun, in curtea Ministerului Agriculturii

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, consumatorii vor putea regasi la Targul de Craciun preparate traditionale, produse obtinute conform unor retete consacrate atestate de MADR, sau ale caror denumiri sunt recunoscute la nivelul Uniunii Europene, din arealul zonei montane, ori produse specifice care pastreaza autenticitatea, transmisa din generatie in generatie, pregatite pentru masa de Craciun.Expozitia va oferi si alte produse alimentare din areale geografice ale Romaniei: Maramures, Moldova, Transilvania, Muntenia, Oltenia, Dobrogea etc."Ii invitam pe toti cei care cunosc gustul inconfundabil al preparatelor traditionale romanesti de Craciun sa gaseasca la acest targ o gama variata de produse din carne de porc, dar si cozonaci, branzeturi sau vinuri pregatite si expuse de peste 30 producatori de produse alimentare pentru masa de sarbatori de iarna, din judetele: Alba, Arges, Arad, Brasov, Bihor, Botosani, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mures, Olt, Prahova, Sibiu, Tulcea, Valcea, Vrancea si municipiul Bucuresti", spun organizatorii targului.Astfel, bucurestenii pot degusta si achizitiona bucate traditionale din diferite regiuni ale Romaniei, respectiv caltabos, toba de casa, lebar, jumari, dar si branza, telemea, urda, branza de burduf in coaja de brad sau produse din peste precum batog de crap argintiu si de somn, sardelute, scrumbie marinata si zacusca cu peste etc.. Nu vor lipsi cozonacii, placintele cu dovleac sau cu branza, siropurile, gemurile si dulceturile din fructe, zacusca, uleiurile aromate si cosmetice naturale.Produsele romanesti renumite, precum Carnatii de Plescoi, Telemeaua de Sibiu, Scrumbia de Dunare afumata, care beneficiaza de sistemul de calitate europeana "Indicatie Geografica Protejata - I.G.P si Telemeaua de Ibanesti Denumire de Origine Protejata" - D.O.P, vor putea fi cumparate, de asemenea, de vizitatorii Targului de Craciun din curtea Ministerului Agriculturii.Potrivit organizatorilor, la acest targ se vor regasi si alte produse aflate in curs de dobandire a protectiei la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi Placinta dobrogeana, Salata cu icre de stiuca Tulcea (in curs de dobandire IGP) si Salata traditionala cu icre de crap (in curs de dobandire STG). La eveniment vor fi prezenti si producatori de fructe, de miere (polen, faguri, propolis) precum si producatori de palinca si de diferite sortimente de vin de origine controlata.Programul de vizitare al targului este intre orele 8:00 - 18.00, iar in ultima zi, 23 decembrie, pana la ora 16:00.