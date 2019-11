Targul de Craciun de la Sibiu a fost deschis

Ziare.

Targul se desfasoara in perioada 15 noiembrie - 3 ianuarie, anul acesta fiind a 13-a editie a evenimentului.Peste o suta de expozanti din intreaga tara isi ofera produsele la casutele din cadrul targului, unde se vand decoratiuni de Craciun, bijuterii din portelan, cani pictate manual, coronite, ghirlande, globuri, obiecte specifice Craciunului, sculptate manual si aduse din Bethlehem, precum si diverse specialitati gastronomice: de la mezeluri locale, la bunatati maghiare si burgeri din carne de vita Angus sau vegetali.Pentru cei mici va fi deschis Atelierul lui Mos Craciun, unde copiii pot participa la cinci ateliere: Lumanarar de Craciun, Biscuiti de Craciun, Pictat Turta Dulce, Decoratiuni Pixel Art si Pictat Globuri (nou pentru 2019).Pentru grupele de gradinita si scoala este pregatit un sistem de rezervari online, disponibil pe http://targuldecraciun.ro/copii/atelierul-lui-mos-craciun/ De asemenea, pentru ei a fost pregatit Parcul lui Mos Craciun, un parc de distractii in centrul caruia se afla un carusel traditional, o zona de mini-karting si un trenulet.Totodata, va fi deschis un patinoar in aer liber.De la editia din acest an nu lipsesc nici proiectiile realizate pe fiecare cladire din Piata Mare, pentru a crea o atmosfera feerica.Proiectul "Shoebox - Cadoul din cutia de pantofi", care consta in pregatirea unor cutii de pantofi cu cadouri pentru copii din medii defavorizate, continua, iar anul acesta, casuta Shoebox va fi situata langa brad, in perioada 2-18 decembrie.Targul de Craciun din Sibiu este un proiect cultural organizat de Asociatia Events for Tourism, initiat in anul 2007.