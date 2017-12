Traditii si obiceiuri de Craciun. Cum a ales Biserica data pentru a inlocui sarbatorile pagane

Saturnaliile romane

Mithra, zeul luminii

Jul

Alegerea datei de 25 decembrie

Origini diverse pentru cuvantul "Craciun"

Bradul - simbolul Craciunului

Originile pagane si religioase ale bradului de Craciun

Mos Craciun - un batran bonom, burtos si barbos

Traditii si obiceiuri din mai multe tari ale lumii

Craciunului ii sunt asociate traditii si ritualuri dintre cele mai diverse.. In realitate, primele sarbatori de Craciun se derulau nu doar pe parcursul unei zile, ci timp de mai multe zile, intr-o perioada care incepea din luna noiembrie si dura pana in ianuarie.Alegerea acestei perioade a tinut de o strategie a Bisericii, ce a permis disparitia vechilor obiceiuri si traditii pagane, care au fost inlocuite cu una dintre cele mai importante sarbatori ale crestinatatii: nasterea Domnului.Cu mult inainte de nasterea lui Hristos, romanii celebrau Saturnaliile din 17 pana pe 24 decembrie. Saturnaliile erau sarbatori care celebrau zeul Saturn, echivalentul roman al zeului grec Kronos. Inlantuit de Zeus pentru ca si-a devorat copiii, Kronos, eliberat, s-a refugiat in Italia, unde a adus prosperitate - "Epoca de aur". Pentru toti romanii, el a devenit Saturn, zeul semanaturilor si al agriculturii.Saturnaliile au devenit sarbatoarea libertatii redescoperite de catre toti. In timpul Saturnaliilor, clivajele sociale dispareau, iar rolurile puteau fi inversate. Sclavii luau locul stapanilor pe care ii serveau.O amnistie judicara era declarata pe toata durata sarbatorii, fapt ce dadea nastere unor excese de tot felul. Casele erau decorate cu frunze si ramuri, in onoarea zeului agriculturii.Biserica a combatut insa aceste sarbatori si a sfarsit prin a le interzice la sfarsitul secolului al IV-lea. Epifania din zilele noastre este "mostenitoarea" stravechilor Saturnalii.Mithra este o divinitate de origine iraniana, fiind zeul luminii si al adevarului. Soldatii romani convertiti la cultul lui Mithra l-au raspandit in intregul Imperiu Roman.In 25 decembrie, care era si noaptea cea mai lunga din an, un taur era sacrificat in onoarea lui Mithra, iar acea sarbatoare purta numele "Sol Invictus" ("Soare neinvins"). Timp de mai multe secole, cultul lui Mithra a opus o rezistenta puternica crestinismului in intreaga Europa, din Marea Britanie si pana la gurile Dunarii.Sarbatorile inchinate lui Jul reprezinta o foarte veche traditie a popoarelor nordice. Acele sarbatori se derulau in jurul solstitiului de iarna si erau insotite de sacrificii umane si mari petreceri bahice.Ele isi au originile in traditiile si mitologia germanica si au dat nastere urmatorilor zei: Odin (zeul mortii), Thor (zeul tunetului), Idun (pazitorul merelor tineretii).Traditia sarbatorii lui Jul a inspirat aparitia lui Mos Nicolae, iar Jul-piticul sta la baza aparitiei lui Mos Craciun.Sarbatoarea Craciunului nu exista la inceputul crestinismului. Evangheliile nu mentionau data nasterii lui Iisus Hristos, iar Biserica a trebuit sa aleaga o data.La inceput, nu toate bisericile crestine aveau aceeasi data pentru sarbatoarea Nasterii Domnului, pana cand data de 25 decembrie a fost aleasa in anul 354 e.n. de Biserica din Occident. Biserica din Orient a pastrat data de 6 ianuarie.Originile cuvantului "Craciun" sunt diverse, controversate si, adeseori, se intrepatrund. Origini latine ale sale se regasesc in Italia, Portugalia, Spania, unde "Craciun" se spune "Natale" (Italia), "Natal" (Portugalia) si "Natividad" (Spania).Pentru alti istorici, originile cuvantului "Craciun" vin de la vechii gali din Franta, deoarece "Craciun" ("Noel" in franceza) ar proveni din doua cuvinte ale galilor - "noio" ("nou") si "hel" ("soare"). Aceasta origine face referire la caracterul profan al sarbatorii si, in special, la celebrarea solstitiului de iarna de catre vechii gali.Intrucat marile sarbatori religioase crestine si sarbatorile pagane se suprapun si se intrepatrund, este dificila descoperirea originilor exacte ale cuvantului "Craciun".In limba romana, la fel ca in multe alte limbi regionale europene, originea latina a continuat sa existe pana in zilele noastre pentru a desemna sarbatoarea Craciunului - "creatio, - onis" insemnand "nastere".In engleza se spune "Christmas" ("Mesa de Craciun"), in germana "Weichnachten" ("Noptile sfinte"), in olandeza "Kerstmis", iar in greaca "Chrisstouyenna".Pentru sarbatorirea lui Jul, popoarele nordice plantau un brad in fata caselor lor. In secolul al XVIII-lea, pomul de Craciun si-a facut intrarea si in biserici. Inainte ca traditia pomului de Craciun sa se raspandeasca in Germania, exista deja un obicei foarte vechi, ce consta in decorarea ferestrelor, geamurilor, portilor si tavanelor cu ramuri de iedera.In Franta, prima datare oficiala a pomului de Craciun a fost gasita in provincia Alsacia. In 1521, un edil municipal i-a autorizat pe paznicii forestieri sa ii lase pe localnici sa taie brazi de mici dimensiuni pentru a celebra Craciunul.Primele descrieri ale bradului de Craciun dateaza oficial din 1605. Este vorba de descrierile unor brazi de Craciun din orasul Strasbourg. In acea epoca, bradul era decorat cu tradafiri din hartie, figurine din hartie colorata, mere rosii si diverse dulciuri. Traditia bradului de Craciun a fost introdusa pe scara larga in Franta de printesa Helene de Mecklembourg, care a adus-o la Paris in 1837, dupa casatoria ei cu ducele de Orleans.In 1841, printul Albert (originar din Germania), sotul reginei Victoria a Marii Britanii, a ridicat un brad de Craciun in fata castelului Windsor din Anglia si a instaurat astfel ceremonia decorarii pomului de Craciun.Cu ajutorul colonistilor, bradul de Craciun a ajuns si in Statele Unite ale Americii la sfarsitul secolului al XVIII-lea. Traditia a fost instaurata si la Casa Alba, in 1840.In Canada, bradul de Craciun a fost impodobit prima data in interiorul bisericilor, inainte de a ajunge in casele tuturor localnicilor.Bradul de Craciun a ajuns si in Rusia in 1852, iar primul brad de Craciun a fost plantat si iluminat in Sankt Petersburg.Bradul de Craciun este unul dintre cele mai raspandite simboluri ale sarbatorii Craciunului. Spre deosebire de traditionala iesle, el nu este recunoscut ca un simbol specific catolic, ci s-a raspandit si in tarile crestine protestante si in cele ortodoxe. Pe 24 decembrie, seara, bradul se regaseste in toate casele crestinilor din lumea intreaga.Originile bradului de Craciun se pierd in negura vremurilor si combina elemente pagane, protestante si catolice. Inainte de nasterea lui Iisus, romanii isi impodobeau casele cu frunze si crengute de laur, iedera si brad, cu ocazia sarbatorii Saturnaliilor. De altfel, cultul "arborelui sacru" exista in mai multe culturi si traditii din lumea intreaga.Nu este cunoscuta originea lui Mos Craciun. A aparut misterios in secolul al XIX-lea. Sfantul Nicolae, debarasat de mitra, de bastonul si de magarul lui, apare in 1822 intr-un poem pe care un teolog american l-a scris pentru copiii lui: "Vizita sfantului Nicolae, in Ajunul Craciunului".In 1863, acel poem a fost ilustrat. Sfantul Nicolae a luat de atunci trasaturile unui bonom zambitor, bucalat, burtos si barbos, pe care il cunostem in zilele noastre, imbracat cu o pelerina si o palarie rosie si zburand prin aer in fruntea unei sanii trase de reni.Astfel s-a nascut Mos Craciun si i-a fost harazita o cariera indelungata, aparand pe carti postale, in vitrine si in marile magazine, iar uneori pe cosurile caselor. Dar si in visele copiilor, care ezita sa renunte la legenda si sa devina adulti, pentru ca vor sa creada inca un an in povestea mosului aducator de cadouri.Pe parcursul intregii luni decembrie, englezii isi trimit carti postale cu urari traditionale, frumos decorate, pe care le afiseaza apoi in casele lor pana in luna ianuarie.O alta traditie britanica consta in "crakers" de Craciun - bomboane mari din hartie stralucitoare, care ascund mici cadouri si o coronita care este sparta in timpul cinei de Craciun.Tot in Marea Britanie a debutat si traditia "Secret Santa". Prin tragere la sorti, fiecare membru al unei familii, dintr-un mediu profesional sau dintr-o comunitate devine un Mos Craciun secret pentru o alta persoana, oferindu-i mici cadouri. In fiecare an, fundatia When You Wish Upon A Star organizeaza in scopuri caritabile o cursa speciala, iar participantii sunt deghizati in Mos Craciun.Germania este tara din care provine traditia Craciunului si in care exista cele mai bune piete de Craciun din lume. Germanii sarbatoresc Craciunul incepand din 6 decembrie, odata cu Mos Nicolae, care vine sa le aduca cadouri intr-o sanie. Nemtii au si o prajitura traditionala, "casa vrajitoarei", ce include pasta de migdale, pasca si fructe confiate.In Ajunul Craciunului, toata lumea participa la "slujba cocosului" ("missa do galo") si fiecarui invitat la cina ii este oferita o portocala, in plus fata de cadourile traditionale. In soba sau in semineu arde un trunchi de maslin sau de castan, iar toti invitatii mananca "Bacahlau Cozido", batog cu varza, cartofi si ulei de masline. Urmeaza apoi 13 tipuri de desert, simboluri ale lui Iisus si cei 12 apostoli.In regiunea spaniola Catalonia, pe 24 decembrie, "la nocha buena", seara de sarbatoare, este momentul in care regii-magi aduc cadouri copiilor. Nuga este cea mai apreciata prajitura de intreaga familie.Ce fac milioane de spanioli in seara de 22 decembrie? Urmaresc cu sufletul la gura numerele extrase la Loteria De Navidad, celebra si extrem de populara loterie spaniola de Craciun. Fiecare participant are o sansa din sapte pentru a castiga un mic premiu, insa lozul cel mare contine unul dintre cele mai consistente premii din lume - 2,24 miliarde de euro. Aceasta loterie de Craciun - denumita si "Gordo de Navidad" si "Sorteo de Navidad" - este organizata in fiecare an din 1812.Cu ocazia Craciunului, grecii isi decoreaza casele cu o mica barca, emblema lor nationala. Pe 24 decembrie, oamenii merg la slujba si apoi mananca fructe uscate. Pe 25 decembrie ei sarbatoresc si ziua mortilor. Cu aceasta ocazie, familiile merg la cimitir pentru a aduce omagii celor disparuti. Cadourile sunt aduse pe 1 ianuarie de sfantul Vasile.In fiecare an, de peste 350 de ani incoace, presedintele estonian declara "Armistitiul de Craciun". Apoi, toata lumea merge la sauna inainte de seara de Craciun, cand se mananca porc cu varza, paine si se bea bere. Apoi, pentru a imbuna spiritele, se lasa mancare pe masa si foc in vatra pana dimineata.In Polonia, se sarbatoreste sfantul Andrei (Andrzejki) cu o zi inainte de prima duminica a Adventului. Unele familii continua ritualuri traditionale, precum umplerea cu ceara a broastei unei usi sau punerea de paie sub fata de masa. Copiii canta colinde de Craciun pe strazi , unde sunt amplasate iesle ale Mantuitorului, construite pentru a avea doua etaje: unul pentru nasterea lui Iisus, altul pentru eroii nationali.In Italia, Craciunul dureaza trei zile - din 24 decembrie pana pe 26 decembrie. In aceasta perioada, italienii ofera dulciuri membrilor familiilor, dar si vecinilor, colegilor si prietenilor. Cadourile sunt aduse de Mos Craciun, Bobo Natale sau Gesy Bambino. La Befana, o vrajitoare emblematica, preia stafeta pe 6 ianuarie - de sarbatoarea Regilor - si vine sa distribuie bomboane copiilor cuminti si bucati de carbune celor strengari.Suedezii isi decoreaza ferestrele cu sfesnice multicolore. Pe 13 decembrie, de Sfanta Lucia, se defileaza pe strazi si se mananca Lussekatter, briose cu sofran. Sfanta Lucia este patroana luminii. Sunt organizate procesiuni, in timpul carora participantii, imbracati in alb, tin in maini lumanari si defileaza in jurul scolilor si bisericilor. Potrivit legendei, sfanta Lucia purta pe cap o coroana de lumanari, care ii permitea sa continue sa ii hraneasca pe crestinii ascunsi in catacombele Romei antice.In seara de Craciun, fiecare cadou este insotit de un mic sonet sau o strofa in versuri - o veche traditie suedeza.In Japonia, rezidentii nu celebreaza Craciunul, ci Anul Nou. Cu aceasta ocazie, o masa foarte rafinata este organizata in casa sefului familiei. Ingredintele, alese cu mare atentie, sunt in general urmatoarele: homar, vin de orez, paine cu peste, portocale, castane coapte. Mesele sunt decorate cu flori de crizanteme si frunze de feriga.In Canada, are loc in fiecare an marea parada de Craciun, in timpul careia copiii pot sa se intalneasca cu Mos Craciun, caruia ii scriu din timp foarte multe scrisori. In seara de Craciun, canadienii pastreaza lapte si biscuiti pentru Mos Craciun, atunci cand acesta trece pe la casele lor.In Rusia, Craciunul e sarbatorit pe 7 ianuarie. Cu o zi inainte, oamenii merg la slujba la biserica , apoi servesc o masa traditionala, din care nu lipsesc gasca umpluta cu mere, votca si ceaiul. Apoi, sunt lasate firimituri de paine pe masa, pe timpul noptii, in memoria defunctilor. Copiii primesc cadouri in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, care le sunt aduse de Mos Gerila.Desi Ziua Recunostintei (Thanksgiving) este cea mai importanta sarbatoare nationala in Statele Unite, Craciunul are la randul lui un loc extrem de important. Cu aceasta ocazie, americanii isi decoreaza casele si cutiile pentru scrisori cu mici acadele in culorile alb si rosu. Apoi, ei degusta o specialitate ancestrala, celebrul "Egg Nog", un lichior cu oua batute, scortisoara si nucsoara, simbol al convivialitatii.In Finlanda, Craciunul se celebreaza de mai multe ori. Intr-adevar, inainte de data de 25 decembrie, traditia cere ca familiile, comunitatile religioase, sportive, companiile si grupurile de prieteni sa organizeze mici petreceri impreuna. Finlandezii beau "Glog", un vin fiert traditional, aromat cu diverse condimente, iar tinerii danseaza si se distreaza. De Craciun, Mosul, venind din Laponia, trece pe la fiecare casa, cu sania trasa de reni, pentru a lasa cadouri pentru copii.Din 16 pana pe 24 decembrie, in sate, este organizata sarbatoarea Posada. Organizati in grupuri mici, satenii trec de la o casa la alta pentru a cere ospitalitate. Este o modalitate de a recrea calatoria lui Iosif si a Mariei din Nazareth pana in Beetlem. In timpul festivitatilor, oamenii se roaga, reconstituie scena Nasterii Domnului, canta, iar copiii sunt invitati sa desire celebrele "pinata" cu lovituri de bata, pentru a manca apoi dulciurile din interiorul acelor marionete.Filipine reprezinta una dintre cele mai insemnate tari catolice din Asia. In fiecare dimineata, in cele noua zile care preced Craciunul, credinciosii celebreaza mesa cocosului, denumita astfel pentru ca incepe la ora 04:00. In fiecare seara, in fata fiecarei case este aprins un "parol", un felinar in forma de stea, ce reaminteste de David, care i-a ghidat pe regii-magi.In Irlanda, Mos Craciun primeste o bere Guinness, un pahar de whisky sau pateu cu carne. Irlandezii au sarbatoarea in sange: festivitatile incep in barurile locale inca din seara de 24 decembrie, pana cand se face ora pentru slujba de la miezul noptii. Sarbatorile continua pana pe 26 decembrie inclusiv, care este la randul ei o zi de sarbatoare - Stephen's Day. Irlandezii petrec acea ultima zi libera luand cina in familie, asistand la curse hipice sau continuand distractia in cluburi si baruri.Celebra rulada "Buche de Noel" ("Buturuga de Craciun") ar proveni din Franta. Insa, timp de mai multe secole, francezii foloseau o altfel de buturuga, pe care nu o mancau. Ei puneau o buturuga veritabila in vatra, la intoarcerea de la slujba de la miezul noptii, alaturi de resturile celei pe care au ars-o cu un an in urma. Era o modalitate de a marca trecerea intr-un nou an.Cenusa acelei buturugi speciale era pastrata, adeseori presarata cu sare, vin, aghiasma si chiar miere - pentru a fi dispersata apoi in diverse locuri din gospodarie, pentru a apara familia si a-i aduce prosperitate. In schimb, celebra rulada este o prajitura delicioasa in forma unei buturugi traditionale, ornata cu mici decoratiuni de Craciun. Se spune ca a fost preparata pentru prima data de un cofetar francez la Paris in anul 1834.