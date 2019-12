Urari si obiceiuri de Craciun de pe diferite meridiane

Dupa 1989, a fost preluata o sintagma straina si, prin traducere, a aparut acel "Craciun Fericit!", urare de care n-au facut insa uz niciodata bunicii sau strabunicii generatiei de azi.Randurile de mai jos privesc urarile specifice de Craciun la cateva din popoarele Europei, dar si unele traditii interesante si uneori chiar neasteptate.Urarea "Frohliche Weihnachten" semnifica in acest caz acel Craciun fericit la care m-am referit. Cu privire la obiceiuri, germanii sunt mandri sa se laude ca ei au inventat pomul de Craciun, acum cateva sute de ani, aminteste Chezmaya Sa nu-i contrazicem, chiar daca si dacii foloseau bradul ca simbol in procesiunile lor religioase.De altfel, tot nemtii se lauda si cu faptul ca ei l-ar fi inventat pe Mos Craciun prezentat initial ca Santa Claus.Belgienii isi ureaza "Zalige Kertfeest", "Zalige Kerst", sau "Djoyeus Noye" in functie de dialectul folosit. Sensul este acelasi ca si la germani.Mosul incarcat cu daruri vine insa numai la 6 decembrie, insotit de un magar, care-i cara sacosele. Copiii respecta atat mosul, cat si magarul, caruia ii lasa la usa de intrare morcovi si napi, ca sa se ospateze.Daca dimineata, in locul legumelor, gasesc la usa cadouri, e semn ca au fost cuminti, iar magarusul mai poate veni si la anul.Danezii isi ureaza "Glaedelig Julen", ceea ce inseamna Craciun Vesel. Copiii danezi isi fac o placere in a-si trimite unii altora felicitari timbrate cu curiozitati filatelice.In ce priveste bradul, traditia cere ca acesta sa fie taiat din padure si adus acasa chiar de membrii familiei. Pentru autoritatile locale, este o povara sa emita din timp autorizatiile necesare, cu respectarea normelor ecologice.Spania este singura tara latina unde nu prea vine Mos Craciun. De altfel, insasi ziua de Craciun nu este acolo asa importanta precum cea de Ajun, numita Noche Buena.Dar nici atunci nu vine vreun "Mos". Ziua cadourilor este 6 ianuarie, cand i s-au infatisat lui Iisus cei trei Magi, oferind darurile lor simbolice: aur, tamaie si smirna. Atunci vin cadourile, direct de la parinti.Meniul de Sarbatori este mai digerabil la spanioli decat la ceilalti latini: miel, curcan si fructe de mare. Nici vorba pe pomana porcului! Era sa uit urarea: "Feliz Navidad", adica tot un fel de Craciun Fericit.In limba estoniana, acelasi lucru se exprima prin "Haid Joule". Cuvantul Joule pe care-l traducem prin Craciun este mai vechi decat insusi crestinismul, iar estonienii l-au preluat din ritualurile stramosilor lor pagani de altadata.Masa traditionala de Craciun are la baza carnea de porc si slanina, foarte cautate in tarile cu clima rece, sfecla rosie, cartofi, salate si deserturi pe baza de turta dulce.Si polonezii isi ureaza un Craciun Norocos, pe limba lor: "Wesolych Swiat". Sarbatoarea incepe in ajun, atunci cand pe cer apare prima stea. Este semn ca pruncul Iisus s-a nascut si poate incepe cina in familie.Traditia cere ca la masa din ajun sa fie pus un scaun in plus, care ramane neocupat. Scaunul este simbolul ospitalitatii si al faptului ca, daca vine un strain la masa, el va fi bine primit. Daca lipseste acest scaun, Mos Craciun nu poate imparti darurile.Italienii se saluta cu "Buon Natale", care este un fel de Buna Ziua transformat in Bun Craciun. Traditiile nu sunt nicaieri mai variate de la o regiune la alta, ca in Italia.Mos Craciun poate fi "Babo Natale" (in nord), poate "Jesu Bambino" (micutul Iisus) sau "La Befana". Aceasta din urma este o batrana vrajitoare care calatoreste calarind o matura veche, ceea ce nu deranjeaza pentru ca, indiferent de variantele regionale, toate personajele au un singur rol: sa imparta cadouri copiilor.Preparatul specific de sarbatoare al italienilor este celebrul panettone, care se pare ca dateaza din anul 1490, cand a aparut pentru prima oara la Milano.Rusia este un caz aparte, pentru ca acolo, desi se foloseste calendarul gregorian, cea mai mare parte a bisericilor tin sarbatorile "pe stil vechi". Ca urmare, Craciunul are loc la 6 ianuarie, cand rusii se saluta cu "S Rojdestvom", ceea ce ar inseamna "Salut de Craciun".Cina se pregateste din timp, dar nimeni nu ia loc la masa pana nu rasare pe cer prima stea. Atunci incepe sa se infrupte intreaga familie, pornind de la preparatul specific rusesc de Craciun: gasca la cuptor umpluta cu mere.In afara preparatului specific, se mananca ciuperci, orez, cartofi, placinte si totul se incheie cu traditionalul ceai. Se poate incheia si cu vodca, dupa caz.