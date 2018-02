Consumul de electricitate, aproape de nivelul record in Romania. Cum ne influenteaza asta facturile

Ziare.

Cererea de electricitate a crescut brusc, in Romania, odata cu scaderea temperaturilor. Astfel, pe 26 februarie, la orele pranzului, se inregistra al doilea cel mai mare consum de energie din istoria tarii noastre : 9.459 MW, potrivitt datelor Transelectrica.Iar in urma cresterii spectaculoase a cererii de electricitate s-a majorat si pretul Mwh la bursa.Mai exact, pretul unui MWh tranzactionat pe piata spot s-a majorat cu o circa o treime in doar 24 de ore, ajungand luni la pretul de 35,32 euro. Consumatorul casnic n-ar trebui, insa, sa resimta aceasta scumpire, sustin expertii in energie consulatati deIata de ce.De pe piata spot a bursei de energie - numita si piata pentru ziua urmatoare (PZU) - furnizorii din Romania cumpara electricitate la preturi care se schimba de la o ora la alta. Ca utilizatorul casnic de electricitate sa resimta, insa, scumpirile de pe piata spot, ar fi nevoie insa ca pretul Mwh sa ramana la nivel ridicat pentru o perioada de cel putin o saptamana.Or, la acest moment nu exista in piata elemente care sa indice ca asa ceva ar urma sa se intample.Inca un factor de stabilitate pe piata energiei ar trebui sa fie faptul ca necesarul este acoperit de producatorii interni.Mai exact, potrivit Transelectrcia, ieri la orele pranzului se produceau circa 10.752 MW, cu circa 1450 mai multi decat se consumau.In concluzie, saptamana de ger care ne asteapta n-ar trebui sa ne arda la buzunare cu scumpiri ale facturilor la electricitate.