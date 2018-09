Inca o Strategie energetica a Romaniei: Hidrocentrala in Teleorman, printre singurele 4 obiective asumate

energie curata si eficienta energetica;

asigurarea accesului la energie electrica si termica pentru toti consumatorii;

protectia consumatorului vulnerabil si reducerea saraciei energetice;

piete de energie competitive, baza unei economii competitive;

modernizarea sistemului de guvernanta energetica;

cresterea calitatii invatamantului in domeniul energiei si formarea continua a resursei umane;

Romania, furnizor regional de securitate energetica;

cresterea aportului energetic al Romaniei pe pietele regionale si europene prin valorificarea resurselor energetice primare nationale.

finalizarea Grupurilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda;

realizarea Hidrocentralei cu Acumulare prin Pompaj de la Tarnita-Lapustesti;

realizarea Grupului de 600 MW de la Rovinari;

realizarea Complexului Hidrotehnic Turnu-Magurele-Nicopole (judetul Teleorman)

Primele reactii

Ziare.

com

Strategia identifica "investitii substantiale ce sunt necesare pentru modernizarea si retehnologizarea sistemului energetic romanesc in urmatorii 15 ani", potrivit proiectului pus in dezbatere publica, joi, de Ministerul Energiei, informeaza Curs de guvernare.Strategia Energetica are opt obiective, respectiv:Pentru atingerea acestor obiective, ministerul propune patru investitii strategice de interes national, "repere fixe si obligatorii in programarea strategica; toate celelalte masuri necesare pentru atingerea obiectivelor strategice vor fi operationalizate plecand de la premisa realizarii proiectelor de investitii strategice de interes national".Cele patru investitii sunt:"Cele patru "investitii strategice de interes national" nu au la baza o fundamentare bazata pe optimizarea costurilor, ci sunt doar asumate politic, fara sustinerea unei modelari economice.Ele sunt asumate fara nici un fel de conditionari de eficienta economica, fara detalierea impactului lor asupra pietei si a costurilor pentru consumatorul final de energie", a declarat expertului Radu Dudau, director al Energy Policy Group."Este foarte bine ca, in sfarsit, incepe dezbaterea publica a noi strategii", a spus si un alt expert, Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei.Citeste mai multe despre Inca o Strategie energetica a Romaniei: Hidrocentrala in Teleorman, printre singurele 4 obiective asumate. Reactii ale expertilor pe Curs de guvernare