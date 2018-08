Alte 29 de cazuri de rujeola, in ultima saptamana

Ziare.

com

Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 14.854, de la debutul epidemiei. Au fost inregistrate si 59 de decese.In ultima sptamana au fost raportate 29 de cazuri nou confirmate, in opt judete si in Bucuresti.Cele mai multe cazuri noi - 13 - au fost inregistrate, in ultima saptamana, in Bucuresti. Alte noua cazuri s-au inregistrat in Calarasi, iar in Galati au fost raportate doua cazuri noi de rujeola. Cate un caz s-a inregistrat in judetele Buzau, Iasi, Ilfov, Valcea si Teleorman.De la debutul epidemiei in Romania, cele mai multe cazuri de rujeola - 5.213 - au fost la copii cu varsta intre un an si patru ani, iar 3.062 de cazuri s-au inregistrat la copii cu varsta sub un an, in timp ce 2.572 de cazuri au fost la copii au fost la copii cu varsta intre cinci si noua ani.Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii.