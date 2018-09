Alte 82 de cazuri de rujeola au fost confirmate in numai cinci zile

Ziare.

com

Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 31 august este 15.109, din care 59 de decese.Astfel, in perioada 27-31 august, au fost raportate 82 de cazuri nou-confirmate, in sapte judete: Botosani (25), Giurgiu (22), Prahova (21), Buzau (7), Bihor (5), Brasov (1), Braila (1).Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii.