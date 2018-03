Alti 4 copii au murit de rujeola. Peste 11.000 de imbolnaviri, aproape toti nevaccinati

Ziare.

Numarul deceselor a ajuns la 45, iar in ultima saptamana s-au confirmat peste 250 de noi cazuri de imbolnavire.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania este de 11.569, din care 45 de decese.La ultima raportare, CNSCBT anuntase 41 de decese si un caz in investigare. Potrivit datelor de vineri, cel de-al 42-lea deces datorat rujeolei a fost confirmat serologic si prin izolare virus in judetul Bacau, la un copil de cinci luni, neeligibil la vaccinare. Al 43-lea deces a fost raportat la un copil in varsta de 3 ani, nevaccinat, din judetul Iasi, al 44-lea la un copil in varsta de 5 luni, nevaccinat, din judetul Neamt, iar cel de-al 45-lea deces provocat de rujeola s-a confirmat la un copil de sase luni din Bacau.Cele mai multe decese provocate de rujeola sunt in judetul Timis, respectiv 9. S-au mai inregistrat decese in judetele Arad (6), Dolj (7), Bacau (4) cate trei in Caras-Severin si Neamt si cate unul in judetele Bihor, Brasov, Calarasi, Cluj, Ialomita, Iasi, Prahova, Satu Mare, Suceava, Vaslui, Galati, Mures si Bucuresti In saptamana 19.03 - 23.03.2018 au fost raportate inca 257 de cazuri nou confirmate in 23 de judete si in municipiul Bucuresti, cele mai multe, respectiv 61, in Bacau. De asemenea, s-au inregistrat 49 de cazuri in Vaslui, 28 in Bucuresti, 25 in Iasi, 14 in Constanta si cate 10 in Olt si Braila, in restul judetelor aparand mai puain de zece cazuri. Din numarul total de cazuri,