Aproape 200 de noi cazuri de rujeola, inregistrate in ultima saptamana: Peste 50 de imbolnaviri in judetul Bacau

Mai exact, potrivit CNSCBT, in ultima saptamana s-au inregistrat 192 de noi cazuri de rujeola in 14 judete si in municipiul Bucuresti. Numarul total al imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 12.991, fiind inregistrate si. Numar mare de imbolnaviri s-a confirmat in ultima saptamana si in judetele Buzau (43), Neamt (34) si Galati (23) . In restul judetelor au fost mai putin de zece cazuri confirmate., 2.669 fiind copii mai mici de un an si 4.487 pacienti cu varste cuprinse intre 1 si 4 ani.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca va atitudine. "Nu mai putem astepta. Vom demara o campanie de vaccinare door to door impotriva rujeolei" , a spus ministrul.