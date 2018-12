Boala care face ravagii in Europa. Mai multe cazuri ca oricand in ultimii 20 de ani, din cauza populistilor si a manipularii religioase

Impotriva vaccinarii

O analiza The Guardian a datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) arata ca in Europa se vor inregistra anul acesta peste 60.000 de cazuri de rujeola, mai mult decat in orice alt an din acest secol. Numarul este de peste doua ori mai mare decat in 2017.Expertii din domeniul sanatatii sustin ca, pe fondul scepticimului privind vaccinarea, ratele imunizarii la rujeola, dar si la virusul HPV, care poate cauza cancer de cervix, la gripa si la alte boli, sunt din ce in ce mai mici.Fenomenul este amplificat de social media si de populistii de extrema dreapta, care se declara neincrezatori inclusiv in autoritatile din domeniul medical.Comisarul european pentru Sanatate, medicul Vytenis Andriukaitis, ii acuza de iresponsabilitate pe politicienii de extrema dreapta, care distribuie "stiri false" despre siguranta vaccinurilor si intretin un climat de neincredere."Este de neinchipuit ca avem decese din cauza rujeolei - copii care mor din cauza rujeolei. Am promis ca pana in 2020 in Europa nu vor mai exista cazuri de rujeola", spune Andriukaitis.Seful Aliantei Globale pentru Vaccinare si Imunizare Gavi, Seth Berkley, considera ca scepticismul este la fel de infectios ca o boala, iar faptul ca nu exista in prezent o autoritate stabila la nivel mondial si ca institutiile si faptele sunt puse la indoiala in mod curent constituie o stavila in calea unei politici eficiente de imunizare.OMS, Uniunea Europeana si SUA, care este la randul ei afectata de revenirea rujeolei, au infiintat grupuri pentru investigarea cauzelor neincrederii in vaccinuri si incearca sa gaseasca solutii pentru a-i linisti pe oameni."Motivul pentru care OMS si-a schimbat parerea cu privire la importanta chestiunii a fost acela ca foarte multe state membre i-au cerut ajutorul", spune Heidi Larson, directorul Proiectului pentru Incredere in Vaccinuri din cadrul Facultatii de Igiena si Boli Tropicale din Londra.Politicienii populisti de dreapta din SUA pana in Italia, Polonia si Franta au sarit in tabara anti-vaccinare, sustinand dreptul parintilor de a nu-si imuniza copiii in tarile in care acest lucru este obligatoriu inainte de inceperea scolii.Populistii sustin ca sunt impotriva globalizarii si acuza companiile farmaceutice ca imbolnavesc in mod voit populatia pentru a-si vinde vaccinurile.Potrivit jurnalistilor de la The Guardian,Astfel, o scadere abrupta a ratei vaccinarii in Franta in 2010 a fost urmata de o crestere a numarului cazurilor de rujeola in anul urmator. In Italia, unde rata imunizarii a cunoscut un declin in 2014, cazurile de rujeola s-au amplificat de la cateva zeci pe luna la cateva sute.In Italia, partidul populist antisistem Miscarea Cinci Stele (M5S) si formatiunea de extrema-dreapta Liga, care in timpul campaniei au militat impotriva vaccinurilor, si-au relaxat pozitia odata ce au ajuns la guvernare, in conditiile in care tara s-a confruntat anul trecut cu o epidemie de rujeola intrecuta in Europa doar de cea din Romania.In Polonia, un numar redus, dar vocal de politicieni populisti si-a exprimat sprijinul pentru cei care vor abolirea vaccinarii obligatorii, in timp ce grupuri cu vederi similare din SUA au sarbatorit victoria lui Donald Trump, care si-a exprimat scepticismul cu privire la vaccinuri, in campania prezidentiala.Scepticismul a atins cele mai ridicate cote in Franta, conform Proiectului pentru Increderea in Vaccinuri, unde liderul miscarii populiste de extrema dreapta Marine Le Pen, care sprijina la randul ei gruparile care doresc eliminarea obligativitatii vaccinarii, sustine ca nu sunt cunoscute suficient consecintele pe termen lung ale vaccinarii multiple si critica profiturile facute de companiile producatoare de vaccinuri.Lisa Menning, care lucreaza in cadrul OMS pentru acceptarea vaccinurilor la nivel global, spune ca populistii si militantii impotriva vaccinarii "impartasesc neincrederea in autoritati si chiar in expertiza stiintifica"."Am vazut cum vaccinarea devine din ce in ce mai mult o chestiune usor de politizat, fiind folosita in timpul campaniilor electorale sau chiar exploatata in scopuri religioase sau de diverse persoane sau grupuri interesate de utilizarea vaccinarii pentru castiguri financiare sau politice sau pentru propriul prestigiu si celebritate", spune Menning.