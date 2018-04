DSP Neamt confirma diagnosticul de rujeola la bebelusul care a murit saptamana trecuta. Era nevaccinat

Ziare.

com

Intr-un comunicat de presa remis AGERPRES se arata ca ancheta epidemiologica a confirmat faptul ca acest copil nu a fost vaccinat, deoarece in luna februarie, cand a fost catagrafiat pentru vaccinarea ROR (rujeola-oreion-rubeola), parintii nu au raspuns solicitarii medicului de familie.Conducerea DSP Neamt trage un nou semnal de alarma in privinta riscului la care sunt expusi copiii nevaccinati ROR. Potrivit schemei de vaccinare, copii cu varsta intre 9 si 11 luni vor primi o doza de vaccin ROR, urmand ca la implinirea varstei de 12 luni sa mai fie vaccinati cu inca o doza.Copiii restantieri, din grupa de varsta 1-4 ani cu 0 doze de vaccin ROR in antecedente, vor primi o doza de vaccin ROR. Copiii restantieri din grupa de varsta 5-9 ani, cu zero doze de vaccin ROR in antecedente, vor primi 2 doze de vaccin ROR, cu pastrarea unui interval minim de 28 de zile intre acestea, iar cei cu o doza de vaccin in antecedente, vor primi cea de a doua doza.Potrivit conducerii DSP Neamt, anul trecut s-au administrat, in judetul Neamt, 13.391 doze ROR si s-a inregistrat o singura reactie adversa usoara, respectiv o eruptive urticariana care a cedat in 24 de ore.Anul trecut au fost inregistrate, in judetul Neamt, doua decese din cauza rujeolei iar in cursul acestui an, altele doua. AGERPRES/ (AS - autor: Gabriel Apetrii; editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vilceanu)