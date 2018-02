Epidemia de rujeola continua sa se extinda in Romania: 90 de cazuri noi intr-o saptamana, numarul mortilor a ajuns la 38

Ziare.

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca in ultima saptamana au fost confirmate 87 de noi cazuri de rujeola.Cele mai multe cazuri, respectiv 31, s-au inregistrat in judetul Prahova, in timp ce in judetul Vaslui au aparut 23 de cazuri noi.S-a mai confirmat diagnostic de rujeola la 9 persoane din Constanta, 6 din Braila, cate 5 din Bucuresti si Ialomita, 4 in Neamt, 2 in Brasov si cate unul in Dambovita si Ilfov.Numarul total al persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit.In aceasta saptamana a fost confirmat primul caz de rujeola din Tulcea, singurul judet din tara in care nu aparusera cazuri pana in prezent.Potrivit specialistilor, rujeola este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din 4 persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare. Pentru un pacient dintr-o mie, rujeola este mortala.