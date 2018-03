In ultima saptamana au aparut peste 200 de noi cazuri de rujeola. Un deces suspect este investigat

Ziare.

com

Au fost inregistrate 45 de decese, iar un al 46-lea deces posibil datorat rujeolei este in curs de confirmare/infirmare in judetul Constanta.Cele mai multe cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in judetul Bacau, respectiv 57, fiind urmate de judetele Prahova (26), Constanta (21), Neamt (19), Vrancea (14) si Iasi (11).Cresterea imbolnavirilor a fost cauzata de izbucnirea epidemiei in 15 din 53 de tari europene. Cea mai afectata tara din regiune este Romania, inregistrand 5.562 de pacienti afectati de pojar, fiind urmata de Italia si Ucraina.