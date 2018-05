Inca 2 bebelusi au murit de rujeola. Erau prea mici sa fie vaccinati

Ziare.

com

CNSCBT a anuntat vineri alte doua decese cauzate de rujeola, fiind vorba dspre un copil de 3 luni din Iasi si de un altul in varsta de 5 luni din Vrancea. Mama copilului din Iasi a fost, de asemenea, confirmata serologic cu rujeola, precizeaza CNSCBT.Copiii nu erau vaccinati, intrucat primul vaccin ROR se face la 9 luni.In perioada 30 aprilie - 4 mai au fost raportate 151 de cazuri nou confimate in Bucuresti si in 18 judete, cele mai multe fiind in judetul Vrancea (32), Buzau (26), Constanta (25) si Brasov (14). Au mai fost cazuri de rujeola si in judetele Iasi (9), Neamt (8), Arges (7), Olt (6), Galati (4). De asemenea, cate trei cazuri au fost confirmate in judetul Alba si in Capitala, cate doua in judetele Braila, Dambovita, Dolj, Harghita, Maramures si Tulcea si cate unul in Bacau si Sibiu.Numarul total de imbolnaviri a ajuns la 12.799.