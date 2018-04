Inca trei bebelusi au murit de rujeola. Aproape 200 de noi cazuri s-au inregistrat in ultima saptamana

Ziare.

Aproape doua sute de noi cazuri de rujeola au fost intregistrate in ultima saptamana, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 12.187 de la debutul epidemiei.CNSCBT a anuntat ca in ultima saptamana au fost confirmate trei decese provocate de rujeola, la bebelusi de trei luni, sapte luni si noua luni din judetele Braila, Suceava si Neamt. Niciunul dintre bebelusi nu a fost vaccinat, iar decesele au fost confirmate prin legatura epidemiologica, serologic, sau prin izolare virala.Numarul deceselor provocate de rujeola a ajuns la 49 de la debutul epidemiei in Romania.Totodata, CNSCBT a anuntat ca in ultima saptpmana au fost confirmate 199 de noi cazuri, in 19 judete si in municipiul Bucuresti . 63 dintre noile cazuri sunt in judetul Bacau, 26 in Iasi, cate 16 in Neamt si Suceava si cate 12 in Braila si Satu Mare. S-au mai inregistrat cazuri de rujeola in judetele Buzau, Calarasi, Constanta, Olt, Tulcea, Arges, Dambovita, Galati, Harghita, Ialomita, Mehedinti, Prahova si Vaslui.Numarul total de imbolnaviri de rujeola a ajuns la 12.187.