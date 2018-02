Ministrul Sanatatii a cerut expertiza OMS in cazul epidemiei de rujeola. Sunt peste 10.000 de cazuri, se cer masuri urgente

Ziare.

"Eu in seara aceasta continui discutiile cu doamna Jakab, directoarea regionala din cadrul OMS (n.r. - Jakab Zsuzsanna), tocmai pe aceasta tema. Sunt in Muntenegru la o intalnire cu dansa, pentru ca acest lucru a produs ingrijorare in randul oficialilor si este nevoie sa luam masuri urgente", a afirmat Pintea, marti, la Digi24.Intrebata a cui este vina, demnitarul a raspuns: "Eu spun ca este vina noastra, a tuturor, pentru ca nu am fost in stare sa comunicam ceea ce trebuia comunicat".Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 16 februarie este de 10.836, din care 38 de decese. In saptamana 12-16 februarie au fost raportate inca 87 de cazuri nou confirmate in noua judete si in municipiul Bucuresti.Potrivit specialistilor, rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii."Din patru persoane care fac rujeola una are nevoie de spitalizare. Pentru unul din 1.000 de bolnavi de rujeola, boala este mortala. Vaccinul impotriva rujeolei protejeaza copiii impotriva acestei boli. In Romania noua din 10 parinti isi vaccineaza copiii", potrivit INSP.