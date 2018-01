Numarul imbolnavirilor de rujeola a ajuns la 10.559. Vezi unde sunt cele mai multe cazuri noi

Ziare.

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca 10.093 de cazuri au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc, peste doua mii fiind copii mai mici de un an.Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania a ajuns la 10.559."In saptamana 22 - 26 ianuarie, au fost raportate inca 50 cazuri nou confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti ", anunta CNSCBT.Potrivit statisticilor CNSCBT, 10.093 de cazuri au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc. Dintre acestea, 2.035 sunt copii mai mici de un an, 3.870 sunt copii cu varste cuprinse intre 1 si 4 ani, 1.756 sunt copii cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, 766 sunt copii cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani, 501 sunt adolescenti cu varste cuprinse intre 15 si 19 ani, iar restul sunt adulti.De asemenea, 352 dintre bolnavi au primit o doza de vaccin, iar 114 au primit doua doze de vaccin.De la debutul epidemiei, s-au inregistrat 38 de decese, dintre care 27 la copii de 0 - 1 ani. Au mai murit trei copii cu varsta de 2 ani si un copil cu varsta de 3 ani. Restul pacientilor decedati au avut intre 9 si 39 de ani, multi dintre ei avand probleme de sanatate inainte de a contacta rujeola.Potrivit specialistilor, rujeola este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din 4 persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare. Pentru un pacient dintr-o mie, rujeola este mortala.