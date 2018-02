O noua campanie cu panouri anti-vaccinare a aparut intr-o zona intens circulata de pe DN 1

Ziare.

com

Este pentru a doua oara in decurs de doua luni cand in judetul Brasov se duc campanii impotriva vaccinarii , prin publicitate outdoor.Mesajul transmis de initiatorii campaniei outdoor pe DN 1 este: "Vaccinurile sunt medicamente! Citeste prospectele! Cunoaste riscurile!"."L-am informat deja pe Raed Arafat despre aceste doua panouri amplasate pe Valea Timisului. Textul lor, de aceasta data, nu mi se pare agresiv, te duce cu gandul la a fi foarte precaut.In functie de decizia sa si de ce discutii are, voi lua masuri. Este in curs de verificare cine a dat autorizatia si daca au luat autorizatie de la Ministerul Sanatatii", a declarat, marti, Marian Rasaliu, prefectul judetului Brasov.Conform legii, "campaniile de informare, educare si comunicare cu privire la teme care privesc sanatatea publica trebuie sa fie avizate de Ministerul Sanatatii"."Vaccinarea a salvat zeci de milioane de vieti si reprezinta unul dintre castigurile omenirii in domeniul sanatatii, aceasta este realitatea. Sa nu confundam efectele adverse care pot aparea foarte rar in cazul administrarii oricarui medicament, cu periclitarea vietii. In aceasta perioada, in Romania, vorbim inca despre vaccinuri care ne pun vietile in pericol. Cel mai probabil, asa-zisii activisti anti-vaccinare ne vor comunica in curand ca aparatele de fotografiat ne fura sufletele", a declarat senatorul brasovean, dr. Florin Ortan, medic cardiolog la Spitalul Judetean de Urgenta.In luna decembrie, anul trecut, in zona 13 Decembrie, a fost amplasat un panou antivaccinare care avea urmatorul mesaj:Potrivit autoritatilor brasovene, prima campanie a fost platita de o persoana fizica din Cluj, care nu a putut fi amendata pentru ca nu exista baza legala.Amintim ca de la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate opt decese confirmate cu virus gripal , iar de rujeola au murit 38 de oameni pana acum