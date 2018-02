OMS: Anul trecut, Romania a fost printre tarile cele mai afectate de rujeola

Ziare.

Cresterea imbolnavirilor a fost cauzata de izbucnirea epidemiei in 15 din 53 de tari europene. Cea mai afectata tara din regiune este Romania, inregistrand 5.562 de pacienti afectati de pojar, fiind urmata de Italia si Ucraina.Pojarul a afectat 21.315 de persoane si a provocat 35 de morti in 2017, in pofida faptului ca in 2016 inregistrase un record al celor mai putine persoane afectate.Biroul Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a publicat noile date chiar inainte de reuniunea ministrilor europeni ai Sanatatii, privind imunizarea, care va avea loc marti in Muntenegru."Fiecare noua persoana afectata de pojar in Europa ne reaminteste ca adultii si copiii nevaccinati, indiferent de zona in care locuiesc,. Cele peste 20.000 de cazuri si 35 de vieti pierdute in 2017 reprezinta o tragedie pe care nu o putem accepta", a declarat doctorul Zsuzsanna Jakab, director regional al OMS.La popul opus, Marea Britanie a inregistrat printre cele mai putine cazuri, doar 282, datorita serviciului national al sanatatii, care a recomandat ca nivelul imunizarii populatiei ar trebui sa se afle cel putin la 90%, pentru a opri raspandirea pojarului si 95% pentru a preveni oreionul si rujeola.Profesorul de biologie Marcel Salathe, de la Universitatea Statului Pennsylvania, explica importanta vaccinarii astfel: "Ideea de baza este ca un grup poate evita sa fie expus la acest tip de boala prin a se asigura ca suficienti oameni sunt imuni, astfel incat sa nu existe niciun canal de transmitere a bolii.".In Romania, epidemia de rujeola continua sa se extinda, numai saptamana trecuta fiind inregistrate 90 de cazuri noi, iar 38 de oameni au murit de la debutul crizei.Potrivit specialistilor, rujeola este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din patru persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare. Pentru un pacient dintr-o mie, rujeola este mortala.