Peste 117 milioane de copii risca sa nu aiba acces la vaccinul impotriva rujeolei, din cauza pandemiei

Campaniile de imunizare impotriva rujeolei au fost deja decalate in 24 de tari; multe altele urmeaza sa fie amanate.In aceasta perioada plina de provocari, Initiativa impotriva Rujeolei si Rubeolei (IRR) isi exprima solidaritatea fata de familii, comunitati, guverne si serviciile de urgenta, alaturandu-se partenerilor globali din domeniul imunizarii si al sanatatii, inclusiv celor din cadrul Aliantei Globale pentru Vaccinuri si Imunizare (Gavi) si al Initiativei Globale pentru Eradicarea Poliomielitei (GPEI), in demersurile comune si lupta impotriva amenintarii reprezentate de COVID-19.Pandemia ce a cuprins intregul glob necesita eforturi concertate si alocarea de resurse pentru a oferi protectie personalului medical din prima linie de pe intreg mapamondul, nevoit sa faca fata si sa raspunda acestei noi amenintari.Totodata, trebuie sa sustinem si eforturile menite sa protejeze serviciile esentiale ce asigura imunizarea in prezent si pe viitor.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a publicat noi recomandari aprobate de Grupul consultativ strategic al expertilor din domeniul imunizarii pentru a ajuta tarile sa sprijine activitatile de imunizare in timpul pandemiei de COVID-19.Documentul recomanda ca guvernele sa opreasca temporar campaniile de imunizare preventiva acolo unde nu exista un focar activ al unei boli ce poate fi prevenita prin vaccinare.Partenerii din cadrul IRR, printre care se numara Crucea Rosie Americana, Centrele pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite ale Americii, UNICEF, Fundatia Natiunilor Unite si OMS, sunt intru totul de acord cu aceste recomandari.In plus, indemnam tarile sa continue imunizarea de rutina, garantand in acelasi timp siguranta comunitatilor si a lucratorilor sanitari.De asemenea, recomandarile solicita guvernelor sa realizeze o atenta analiza a riscurilor si beneficiilor atunci cand iau in calcul decalarea campaniilor de vaccinare ca raspuns la epidemie, cu posibilitatea amanarii acestora acolo unde riscul transmiterii COVID-19 este considerat a fi extrem de mare.In cazul dificilei alegeri de a intrerupe actiunile de vaccinare din cauza raspandirii COVID-19, indemnam liderii sa intensifice eforturile de identificare a copiilor nevaccinati, astfel incat populatia cea mai vulnerabila sa beneficieze de vaccinuri impotriva rujeolei imediat ce va fi posibil acest lucru.Desi stim ca sistemele sanitare si cei care lucreaza in prima linie vor fi extrem de solicitati in timpul amenintarii reprezentate de COVID-19 si ulterior, este esential sa se continue acordarea tuturor serviciilor de imunizare, inclusiv a vaccinarii impotriva rujeolei, pentru a salva vieti, altfel putandu-se inregistra decese din cauza unor boli ce pot fi prevenite prin imunizare.IRR intelege necesitatea de a proteja comunitatile si personalul medical impotriva COVID-19 prin intreruperea campaniilor de masa acolo unde riscurile imbolnavirii sunt mari.Totusi, aceasta nu ar trebui sa permita ca nevaccinarea copiilor sa devina o stare de fapt.Trebuie depuse eforturi imediate la nivel local, national, regional si global in vederea eliminarii decalajului imunitar ce poate constitui un teren fertil pentru rujeola, asigurandu-se ca sunt disponibile vaccinuri si ca acestea ajung la copii si la persoanele vulnerabile, cat mai repede cu putinta, pentru a putea fi in siguranta.In ciuda faptului ca exista un vaccin sigur si eficace de peste 50 de ani, numarul cazurilor de rujeola a crescut in ultimii ani, inregistrandu-se pierderea a peste 140.000 de vieti omenesti in 2018, majoritatea copii si bebelusi, desi toate aceste decese puteau fi prevenite.In acest context alarmant, campaniile preventive si reactive de vaccinare impotriva rujeolei au fost intrerupte sau amanate in 24 de tari pentru a preveni raspandirea COVID-19. In alte 13 tari, campaniile planificate pentru a doua parte a anului 2020 s-ar putea sa nu mai fie implementate.In total, peste 117 milioane de copii din 37 de tari, multi dintre ei traind in regiuni in care exista focare active de rujeola, ar putea fi afectati de suspendarea activitatilor de imunizare programate.Acest numar impresionant nu include si bebelusii care ar putea ramane nevaccinati din cauza impactului COVID-19 asupra serviciilor responsabile de imunizarea de rutina.Copiii sub 12 luni prezinta un risc mai mare de deces din cauza complicatiilor provocate de rujeola si, daca nu se opreste raspandirea virusului rujeolei, pe zi ce trece acestia vor fi tot mai expusi riscului infectarii cu rujeola.IRR saluta eroismul personalului medical si al angajatilor serviciilor de urgenta din intreaga lume si recunoaste rolul vital pe care il joaca acestia in furnizarea informatiilor fiabile si clare si a serviciilor de prevenire si sprijin in cadrul comunitatilor lor.Trebuie sa investim in personalul medical si sa ne asiguram ca acesta beneficiaza de protectie impotriva infectiei si de sustinere in cadrul unor sisteme de asistenta medicala primara sustenabile si functionale.Ei reprezinta prima linie de aparare impotriva epidemiei globale. De asemenea, recunoastem rolul parintilor si al ingrijitorilor in asigurarea vaccinarii copiilor lor, respectand recomandarile de distantare fizica din cadrul recomandarilor nationale.Nu in ultimul rand, indemnam tarile si liderii locali sa implementeze strategii eficiente de comunicare pentru implicarea comunitatilor, sa mentina un nivel ridicat al cererii si ofertei de vaccinuri si sa asigure o viata sanatoasa fiecarui copil, in special in aceste momente dificile.Initiativa impotriva Rujeolei si Rubeolei (IRR) reprezinta un parteneriat global, fondat de Crucea Rosie Americana, Centrele pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite ale Americii, UNICEF, Fundatia Natiunilor Unite si OMS, care urmareste crearea si prezervarea unei lumi fara rujeola, rubeola si sindromul rubeolic congenital.Demarata in 2001, Initiativa a contribuit la vaccinarea a peste 2,9 miliarde de copii si a salvat peste 21 de milioane de vieti prin cresterea acoperirii vaccinale, imbunatatirea interventiei in cazul bolilor, monitorizare si evaluare si cresterea increderii populatiei si a cererii de vaccinuri. Initiativa colaboreaza indeaproape cu Gavi, Alianta pentru Vaccinuri, in vederea atingerii acestor obiective. Pentru mai multe informatii, vizitati pagina noastra web www.measlesrubellainitiative.org si urmariti-ne pe Twitter Informatii suplimentare despre rujeola: fisa informativa a OMS; ultimele date ale Centrelor pentru Prevenirea si Controlul Bolilor cu privire la rujeola ; ultimele date ale OMS privind supravegherea rujeolei Pentru a consulta recomandarile OMS privind imunizarea in contextul COVID-19, dati click aici Pentru mai multe informatii despre COVID-19, vizitatiPentru a afla mai multe despre activitatea UNICEF in domeniul imunizarii, vizitati