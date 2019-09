Peste 50 de noi cazuri de rujeola au fost raportate doar in ultima saptamana

Ziare.

Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 20 septembrie este 18.321, din care 64 de decese.In perioada 16-20 septembrie, au fost raportate inca 53 de cazuri nou confirmate in 7 judete si in municipiul Bucuresti Cazurile nou-confirmate au fost in Suceava - 31, Neamt - 13, Brasov - trei, Timis - doua, Botosani, Bucuresti, Teleorman si Timis - cate unul.Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii.