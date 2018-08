Sunt peste 15.000 de cazuri de rujeola in Romania, o epidemie de care nu mai scapam

Ziare.

Potrivit CNSCBT, in perioada 13.08. - 24.08.2018, au fost raportate inca 103 cazuri nou confirmate in 12 judete si in Bucuresti.Astfel, in Botosani au fost 32 de cazuri, in Bihor 28, in Giurgiu 16, in Buzau 6, in Suceava, 5, in Bucuresti 4, cate doua in Bacau, Braila, Iasi, Ilfov si Teleorman si cate unul in Dambovita si Neamt."Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data de 24.08.2018, este 15.027, din care 59 de decese", au transmis reprezentantii CNSCBT.Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii.