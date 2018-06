Un bebelus a murit de rujeola la Constanta. Sunt acuzatii ca ar fi luat-o din spital

Ziare.

com

Copilul de 9 luni este din Tulcea, iar in perioada 15 - 21 mai a fost internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta cu patologie respiratorie - bronsita."El a revenit in 29 mai, cu o forma fulminanta de rujeola. Au fost recoltate probe, boala fiind confirmata pe 30 mai, in urma analizelor de laborator. Pacientul a suferit complicatii, pe fondul unei imunitati scazute, iar in data de 13 iunie acesta a decedat", a declarat dr. Loti Popescu din cadrul DSP Constanta.Pe pagina de Facebook a unui grup de mamici din Constanta, insa, acestea acuza ca baietelul, care nu fusese vaccinat pentru rujeola, neavand varsta necesara, ar fi fost internat intr-un salon cu copii care aveau aceasta boala."Nu pot sa cred!!! Sunt indignata!!! Ce a fost in mintea asistentelor sa puna un bebe atat de mic, nevaccinat, in camera cu copii care aveau rujeola??? Imi vine sa urlu!!! Cata iresponsabilitate din partea cadrelor medicale!!!", se scrie intr-o astfel de postare.Dr. Loti Popescu a explicat ca boala, care se transmite prin aer, prin contact direct, ar fi putut sa fie luata in timpul primei internari a copilului in spitalul judetean, dar nu exclude posibilitate ca acesta sa fi contactat virusul din alta parte, data fiind imunitatea scazuta in urma bolii.In ultimele sase luni, in judetul Constanta, au fost 533 de suspiciuni de rujeola, fiind confirmate insa mai putin de jumatate dintre cazuri - 239, iar doua persoane au murit din cauza bolii, un adult si un copil.Reprezentantii Spitalului Judetean Constanta au afirmat ca nu au primit nici o sesizare in acest caz.Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, pana la data de 8 iunie 2018 in Romania au fost confirmate 13.871 de imbolnaviri, din care 55 de decese. In saptamana 04-08.06.2018 au fost raportate 109 de cazuri nou confirmate in 14 judete si in municipiul Bucuresti.