Wall Street Journal scrie despre problemele vaccinarii din Romania: Anti-vaccinisti, lipsa de incredere in autoritati si proasta organizare

Cotidianul The Wall Street Journal a realizat un amplu reportaj in Romania si a descoperit ca proasta acoperire a vaccinarii in tara noastra nu e cauzata doar de miscarile anti-vaccin, ci si de felul in care autoritatile administraza situatia.Ioan Nechita Gheorghe, scriu reporterii, a stat cu baiatul lui in varsta de 6 ani, intr-un spital din Iasi, unde copilul a primit tratament pentru rujeola. Niciunul dintre cei noua copii ai familiei Gheorghe nu a fost vaccinat pana acum: "Am auzit ca alti copii s-au imbolnavit sau au ramas paralizati, dupa ce au fost vaccinati", explica tatal.Romania se lupta, din 2016, cu o epidemie de pojar care a imbolnavit mai mult de 15.000 de persoane si a ucis 59, cel mai crunt bilant al acestei boli, de decenii incoace. Si asta, intr-o tara saraca, in care trendul anti-vaccin castiga teren.Mai mult de 41.000 de persoane s-au imbolnavit de rujeola in prima jumatate a acestui an in regiunea Europei, fata de 24.000 de cazuri, pentru tot anul 2017, potrivit OMS. Prin contrast, in Statele Unite au fost 100 de cazuri, in prima jumatate a acestui an.Numai in Iasi, in spitalul unde baiatul a fost tratat, s-au inregistrat 400 de cazuri in timpul acestei epidemii.Neincrederea in autoritati, o miscare anti-vaccin vocala, saracia, constanta lipsa a vaccinurilor pe piata si obstacolele in vaccinarea copiilor din comunitatile vulnerabile au exacerbat riscurile acestei boli."Situatia peste tot in tara este dramatica", este citata in text Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.Scepticismul privind siguranta vaccinarii creste rapid in Europa, potrivit unui sondaj realizat de London School of Hygiene and Tropical Medicine, in 67 de state. Astfel, sapte din 10 tari unde scepticismul era foarte ridicat erau din regiunea europeana.In luna august, Senatul italian a votat sa suspende pentru un an obligativitatea ca parintii sa aduca o dovada a vaccinarii copiiilor, inainte de a-i inscrie in invatamantul prescolar.In Polonia, o miscare anti-vaccin a obtinut recent suficiente semnaturi, pentru a forta o dezbatere parlamentara asupra propunerii ca vaccinarea sa devina optionala.In Ucraina, a fost o adevarata furtuna politica in 2008, cand s-a speculat ca moartea unui adolescent ar fi fost cauzata de un vaccin anti-rujeola, iar guvernul a distrus atunci milioane de doze de vaccin. Rata vaccinarii a scazut astfel de la 97% in 2007, la 42%, in 2016. Ucraina a avut aproape 30.000 de cazuri de rujeola in acest an, iar 13 persoane au murit.In Romania, miscarea anti-vaccin a aparut acum un deceniu, cand guvernul a introdus vaccinul anti-HPV. Vedete locale, grupari religioase si bloggeri au intretinut teoria potrivit careia vaccinul cauzeaza autism, scrie cotidianul.Dar miscarea anti-vaccin din Romania a prins putere si din cauza neincrederii in autoritati. Ovidiu Covaciu, coordonator al unui grup care sustine vaccinarea, a vorbit pentru Wall Street Journal despre scandalul dezinfectantilor din spitale si felul in care autoritatile au gestionat situatia de dupa incendiul devastator din Colectiv.In ultimii ani, stocurile insuficiente de vaccin, care au fost prost distribuite in tara, mai ales in comunitatile inchise, au adancit aceasta criza."Daca vaccinul nu e disponibil o data, e dificil sa ii aduci pe oameni inapoi, mai ales pe cei care au un acces ingreunat", a spus Miljana Grbic, reprezentantul OMS in Romania.Procentul copiilor de un an, care au primit prima doza de vaccin anti-rujeola a scazut la 86% in 2017, printre cele mai scazute rate din Europa. In 2012, procentul ajungea la 94%. Doar 75% au primit cea de-a doua doza in 2017, estimeaza OMS, in vreme ce in unele regiuni acoperirea era de doar 50%. Oficialii din sanatate recomanda o acoperire de 95%, pentru a preveni epidemiile.Guvernul a demarat campanii de informare, a scazut varsta la care recomanda prima doza si a incurajat parintii sa nu sara pentru cea de-a doua doza de vaccin. Mai mult, exista in Parlament o propunere legislativa pentru ca vaccinarea sa devina obligatorie.Intre timp insa, nu a convins-o pe Ramona Buzan, o fosta profesoara, sa isi vaccineze fiica in varsta de sase ani. Nu crede ca rujeola este mortala si spune ca recentele decese au fost mai degraba cauzate de starea precara de sanatate.