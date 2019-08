Zeci de noi cazuri de rujeola in Romania in ultimele zile. Situatia e grava la nivel mondial si vaccinul e singura solutie

Situatia e grava in intreaga lume. Vaccinul, singura solutie

Mai exact, in perioada 10 - 14 august, au fost raportate 19 cazuri in Salaj, 3 cazuri in Mehedinti, cate 2 cazuri in Brasov si Timis, si un caz in Harghita.Astfel, datele epidemiei de rujeola in Romania arata ca pana acum au fost inregistrate 18.092 de imbolnaviri, dintre care 64 de decese.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) anunta la inceputul saptamanii ca focarele de rujeola continua sa se raspandeasca rapid in intreaga lume, milioane de oameni la nivel mondial prezentand riscul de imbolnavire.In primele sase luni ale anului 2019, cazurile de rujeola raportate sunt cele mai mari inregistrate din 2006, cu focare care ingreuneaza sistemele de sanatate si duc la boli grave, dizabilitati si decese in multe parti ale lumii. Au existat aproape de trei ori mai multe cazuri raportate pana la aceasta data in 2019 decat au existat in aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat luni OMS pe site-ul sau.Republica Democratica Congo, Madagascar si Ucraina au raportat cel mai mare numar de cazuri in acest an. Cu toate acestea, cazurile au scazut semnificativ in Madagascar in ultimele luni ca urmare a campaniilor la nivel national de vaccinare impotriva rujeolei, ceea ce - potrivit OMS - subliniaza cat de eficienta este vaccinarea in stoparea focarelor si protejarea sanatatii.Cifrele publicate de OMS arata ca, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie s-au inregistrat 364.808 de cazuri de rujeola in 182 de tari, fata de 129.239 anul trecut, in aceasi perioada, in 181 de tari.Statele Unite au raportat cel mai mare numar de cazuri de rujeola in 25 de ani. In regiunea europeana a OMS, au fost raportate aproape 90.000 de cazuri in primele sase luni ale acestui an, depasindu-le pe cele inregistrate pentru intregul an 2018 (84.462) - deja cel mai mare numar din actualul deceniu.In celelalte regiuni, OMS a inregistrat o explozie de cazuri in Africa, aproape multiplicate cu 10, o crestere de 230% in Pacificul de Vest si de 50% in estul Mediteranei. Prin contrast, Asia de Sud-Est si regiunea Americilor au inregistrat o scadere de 15% a cazurilor.Cele mai mari focare sunt in tarile cu rata redusa a vaccinarii impotriva rujeolei, in prezent sau in trecut, ceea ce a lasat un numar mare de persoane vulnerabile la boala. In acelasi timp, focare prelungite apar chiar si in tarile cu rate mari de vaccinare la nivel national, dar cu disparitati intre comunitati, zone geografice si intre grupurile de varsta. Cand destui oameni care nu sunt imuni sunt expusi la rujeola, aceasta se poate raspandi foarte repede, scrie OMS, potrivit Agerpres OMS solicita tuturor sa se asigure ca sunt la zi cu vaccinarile impotriva rujeolei, pentru protejare impotriva bolii fiind necesare doua doze de vaccin. Conform celor mai recente recomandari de calatorie ale organizatiei, toata lumea trebuie sa fie protejata impotriva rujeolei inainte de a calatori intr-o zona in care circula boala. OMS recomanda calatorilor sa fie vaccinati impotriva rujeolei cu cel putin 15 zile inainte de calatorie.Rujeola una dintre cele mai contagioase boli din lume, iar decesele cauzate de aceasta se datoreaza cel mai adesea complicatiilor. Cele mai mari epidemii de rujeola apar in tarile unde imunizarea impotriva rujeolei este redusa.Potrivit AFP, in tarile occidentale, cei care se opun vaccinarii se bazeaza pe o publicatie din 1998 care leaga vaccinul impotriva rujeolei de autism. OMS a analizat in mod repetat aceste critici si a stabilit ca autorul publicatiei, britanicul Andrew Wakefield, a falsificat rezultatele.Neincrederea poate avea motive religioase, cum este cazul la New York, unde boala a fost adusa de calatorii ne-vaccinati veniti din Israel.Potrivit OMS, mai putin de unu din zece cazuri de rujeola sunt raportate la nivel mondial, ceea ce inseamna ca amploarea epidemiei este mult mai mare decat statisticile oficiale.