119 romani au fost ucisi de gripa, de peste 4 ori mai mult decat anul trecut

Anul trecut, in tot sezonul gripal au murit 27 de romani.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, persoanele care au murit aveau peste 50 de ani, nu erau vaccinate si majoritatea sufereau si de alte afectiuni.Managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel, a avertizat inclusiv la inceputul lunii ca situatia in Romania este grava, se moare de gripa si singura modalitate de a evita este in continuare vaccinul."Deci gripa omoara, de aceea, se face program de imunizare. Nu se face program de imunizare ca vrea cineva sa mai vanda un vaccin. Singura modalitate de interventie este vaccinarea. Si acum. Gripa nu o sa iasa din circulatie diseara sau maine dimineata. Tineti cont ca are o perioada de incubatie foarte interesanta: intre trei ore si trei zile. (...) Du-te si te vaccineaza! Avem gripa in Romania si se moare de gripa in Romania.Daca nu dorim sa facem gripa si nu dorim sa murim eventual de gripa, avem o singura modalitate: sa ne vaccinam. Restul sunt filosofii. Filosofia nu omoara, (...) dar pe unii care au facut gripa i-am vazut murind si urat, adica cu imposibilitate de a respira, cu plaman artificial, adica nu e o joaca. Deci vaccin", a sustinut Adrian Streinu-Cercel.A.S.