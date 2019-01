34 de oameni au murit si numarul de bolnavi creste alarmant. Ministerul Sanatatii: Inca o saptamana ca asta, si declaram epidemia

Cursurile scolare, supendate

"Evitati expunerea copiilor in comunitati"

MS a achizitionat 25.000 de doze de vaccin

Recomandarile specialistilor

, transmite MS.Numarul deceselor provocate de gripa creste de la o zi la alta. Bilantul a ajuns la 34 de romani care au murit de cand a inceput sezonul virozelor respiratorii.Ministerul Sanatatii a informat aseara Ministerul Educatiei despre situatia privind evolutia infectiilor gripale si despre oportunitatea unei masuri suplimentare de prevenire a imbolnavirilor cu gripa, care consta in suspendarea cursurilor in unitatile de invatamant preuniversitar pentru data de 25 ianuarie 2019, anunta MS, intr-un comunicat de presa Aceasta masura a fost aprobata printr-un ordin al ministrului Educatiei Nationale. Astfel, dat fiind ca 24 ianuarie este declarata oficial zi libera, timp de 4 zile, copiii vor putea evita expunerea in colectivitati."Vom continua sa supraveghem atent evolutia gripei in toata tara. Impreuna cu Ministerul Educatiei, vom continua triajul epidemiologic in unitatile de invatamant saptamana viitoare, odata cu reluarea activitatii in unitatile scolare.Recomand parintilor sa puna accent in continuare pe masurile igienico-sanitare, iar pe parcursul celor 4 zile libere sa evite expunerea copiilor in colectivitati", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.Masurile de prevenire si control demarate de Ministerul Sanatatii saptamana trecuta, la debutul sezonului gripal, se mentin in perioada urmatoare.Deciziile de suspendare a orelor de curs pe o perioada limitata de timp se vor aplica punctual.De asemenea, in urma analizei solicitarilor transmise de medicii de familie si centralizate de Directiile de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii a demarat procedurile pentru a achizitiona suplimentar un numar de aproximativ 25.000 de doze de vaccin."Este imbucurator faptul ca numarul persoanelor din categoriile de risc au ales sa se vaccineze in numar mai mare in acest sezon, astfel incat din cele 1.300.000 de doze achizitionate initial de Ministerul Sanatatii mai sunt la medici de familie aproximativ 24.000.Vaccinarea este cea mai eficienta metoda de prevenire a gripei, de aceea am decis sa suplimentam numarul de vaccinuri gripale pentru a oferi protectie unui numar cat mai mare de persoane din categoriile de risc, pentru care asiguram vaccinarea gratuita. Vom urgenta procedurile de achizitie si estimam ca saptamana viitoare poate incepe distribuirea acestora catre medicii de familie", a adaugat Sorina Pintea.Iata recomandarile specialistilor pentru evitarea imbolnavirilor si a raspandirii virusului gripal:de familie pentru simptome care sugereaza gripa si care poate stabili o eventuala indicatie pentru spitalizare;la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei;tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/stranut la nivelul partii interne a articulatiei cotului);in vederea reducerii raspandirii virusului;adecvat (masti, manusi, halate) de catre vizitatori si personalul medical;In functie de situatia epidemiologica, unitatile sanitare sunt responsabile sa limiteze accesul vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc crescut, conchide Ministerul Sanatatii.I.S.