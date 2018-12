52% dintre romani se declara pro vaccinare. 60% nu s-au vaccinat niciodata impotriva gripei

Ziare.

45% dintre dintre participantii la studiu considera ca ar fi necesare mai multe campanii de informare, iar aproape. In Romania, in sezonul rece 2017 - 2018, s-au inregistrat 129 de decese din cauza gripei si peste 1.700 de imbolnaviri.Studiul "Parerea romanilor despre vaccinarea impotriva gripei", realizat de firma de cercetare iVOX pentru Mylan Romania, arata ca 52% dintre romani se declara pro vaccinare, insa aproape 60% nu s-au vaccinat deloc impotriva gripei.Cel mai des invocat motiv este convingerea ca nu este necesar: 39%. Pe de alta parte, peste 50% dintre respondenti au avut gripa cel putin o data pe an in ultimii cinci ani, dar 47% dintre cei afectati de aceasta boala nu au apelat la consult medical.Raspunsurile la chestionar atrag atentia asupra nevoii continue si sustinute de informare cu privire la vaccinarea impotriva gripei: aproximativ jumatate (45%) dintre participantii la studiu considera ca ar fi necesare mai multe campanii de informare, iar aproape 5% dintre repondenti au spus ca nu stiau ca exista vaccinuri impotriva gripei., desi numarul cazurilor si deceselor inregistrate este in crestere de la an la an si aceasta informatie este disponibila publicului. Din acest motiv, Mylan si-a asumat un angajament ferm, impreuna cu parteneri locali, in doua directii: cresterea gradului de informare a publicului despre impactul gripei si oferirea celor mai eficiente mijloace de preventie, ca parte a responsabilitatii pe care o vedem in pozitia noastra de producator de vaccinuri", a spus Adrian Grecu, directorul general al Mylan in Romania.Totodata, potrivit studiului, s. De asemenea, foarte putini romani se vaccineaza.Ca modalitati de reducere a riscului de gripa, romanii prefera aerisirea zilnica a locuintei (58,61%), utilizarea batistelor de unica folosinta urmata de aruncarea lor (54,58%) si spalatul pe maini (50,62%).Nici din punctul de vedere al comportamentului din timpul bolii nu stam mai bine: cei mai multi romani nu merg la medic.Conform cercetarii, cu toate ca putini romani aleg preventia prin vaccinare, jumatate dintre acestia constientizeaza, totusi, cat de mari sunt costurile asociate acestei afectiuni si impactul asupra economiei.Opt din 10 repondenti considera ca prevenirea gripei rezulta in primul rand in reducerea vizitelor la medic, iar o buna parte dintre ei iau in considerare si reducerea costurilor medicale legate de complicatiile gripei.In fiecare an, intre 5% si 10% dintre adulti si intre 20% si 30% dintre copii se imbolnavesc de gripa. Potrivit OMS, se estimeaza ca epidemiile anuale la nivel global vor avea drept rezultatNumai in Europa, gripa sezoniera produce intre patru si 50 de milioane de cazuri simptomatice in fiecare an, iar. In Romania, in sezonul rece 2017 - 2018, s-au inregistratGripa sezoniera poate afecta grav toate categoriile de populatie, dar cel mai mare risc de complicatii apare in randul femeilor gravide, al copiilor cu varsta sub 59 de luni, al persoanelor in varsta, al persoanelor care sufera de boli cronice si al persoanelor angajate in sistemul medical."Romanii nu trebuie sa uite ca gripa este o infectie respiratorie acuta cauzata de virusuri gripale si ca poate afecta orice persoana, indiferent de varsta. Se raspandeste usor de la o persoana la alta prin aer (prin tuse si stranut) sau prin maini ori suprafete contaminate cu virusuri gripale. Desi gripa este o boala contagioasa care poate avea rezultate grave, aceasta poate fi prevenita.Intelegerea modului in care boala este contractata si cum se poate preveni aceasta infectare este cheia reducerii numarului de imbolnaviri, spitalizari si decese premature", a spus dr. Valeria Herdea, medic primar medicina de familie, Presedinte al Asociatiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie.Se estimeaza ca in Europa costurile (directe si indirecte) asociate gripei se situeaza intre sase si 14 miliarde de euro anual, daca se iau in calcul acelea asociate spitalizarii si a banilor pierduti in zilele in care oamenii nu au ajuns la munca din cauza gripei sau pe motiv ca au ingrijit o persoana bolnava de gripa.