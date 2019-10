Abia a inceput sezonul gripal si medicii au ramas deja fara vaccin: Am cerut 600 de doze, am primit 10-15. Cum explica Ministerul

Cum raspunde Ministerul

Ziare.

com

Ministerul Sanatatii asigura gratuit vaccinarea pentru romanii aflati in grupele de risc: copiii intre 6 luni si 5 ani, persoanele gravide, varstnicii peste 65 de ani, persoane cu boli cronice si personal medical. Vaccinul antigripal nu este insa gratuit si atunci aprovizionarea se face raportat la cererea existenta in anii precedenti.Anul acesta Ministerul Sanatatii a anuntat ca a cumparat cu 200.000 de doze mai mult decat anul trecut si si farmaciile si-au pregatit o aprovizionare mai buna. Insa medicii de familie au tras un semnal public acuzand Ministerul Sanatatii ca a dat startul campaniei de vaccinare fara sa si aiba vaccinurile, astfel ca pacientii cer sa fie vaccinati, dar medicii nu au cu ce.In plus, exista si o problema de organizare a ministerului, mai acuza medicii de familie."Iata ca nici macar dozele pe care le-am cerut nu le putem primi. A solicita 600-700 de doze si a primi 10-15 mi se pare... nici nu stim cum sa ne alegem pacientii pentru acest lucru.In principiu, in unele judete vaccinul a ajuns in aceasta saptamana. Avem colegi din tara care le-au primit, si in Bucuresti au inceput sa se dea, numai ca numarul de doze e foarte mic, mult mai mic decat am cerut.Sunt doua probleme, in primul rand ca primul vaccin care soseste acopera doar categoriile de varsta peste 3 ani, nu poate fi facut la copiii foarte mici. Pentru categoria de varsta peste 6 luni este un alt vaccin care a fost achizitionat de Ministerul Sanatatii si care se va face doar pentru sugari, dar el inca nu a fost distribuit medicilor si trebuie sa-i mai amanam.Ceea ce e o problema pentru ca la copiii sub 9 ani care fac prima oara vaccinul trebuie facute doua doze la interval de o luna, ceea ce inseamna ca ar fi trebuit sa il primim inaintea celuilalt, adica sa incepem putin mai devreme vaccinarea ca sa fie facuta la timp.Pe de alta parte mai avem o problema, noi nu putem vaccina chiar toate persoanele din grupurile de risc pentru ca Ministerul nu achizitioneaza vaccin pentru toti. Dar exista, totusi, o discrepanta, inteleg sa solicit 600 si sa primesc 300, dar nu 10", a declarat presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, la Digi24 In replica, Ministerul Sanatatii a transmis sambata, printr-un comunicat, ca vaccinurile sunt aduse in patru transe, de aceea exista aceasta situatia acum, la inceput de sezon."Nu au fost aduse toate. Se aduc in patru transe. Medicii de familie au fost informati de catre DSP-uri", sustine ministerul."Ministerul Sanatatii a facut acord cadru pentru patru ani si am asigurat necesarul, inclusiv posibilitatea suplimentarii numarului de doze - pe care am bugetat-o din economii. In ceea ce priveste vaccinarea copiilor sub trei ani, anul trecut a fost nevoie de 2.000 de doze care au si fost asigurate. Anul acesta sunt de aproximativ de cinci ori mai multe vaccinuri, pentru 9.200 de copii", se mai arata in comunicat.