Accesul vizitatorilor in spitalele din Bucuresti a fost interzis sau restrictionat din cauza gripei

"In cele 19 spitale, aflate in subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, s-au luat masuri pentru prevenirea raspandirii cazurilor de gripa inca de acum doua saptamani. Astfel,, iar", au anuntat, miercuri, reprezentantii ASSMB.Potrivit acestora, vaccinarea antigripala s-a realizat pentru personalul medical care a solicitat acest lucru, iar cei cu suspiciuni de infectii respiratorii au fost trimisi la medicul de familie.Vizitatorii si personalul medical sunt obligati sa foloseasca echipament de protectie (masti, halate)."In ceea ce priveste reteaua de medicina scolara, medicii si asistentii din cabinetele de medicina scolara, din scolile si gradinitele de stat, au realizat zilnic triaje epidemiologice, le-au transmis elevilor si prescolarilor care sunt masurile de preventie, iar in cazul copiilor depistati cu suspiciuni de infectie respiratorie, acestia au fost trimisi la medicii de familie", au mai transmis oficialii ASSMB.Cazurile de gripa depistate au fost raportate zilnic Directiei de Sanatate Publica. De asemenea, asistentii si medicii au solicitat conducerii institutiilor de invatamant sa ia masuri de dezinfectie acolo unde se impune.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, miercuri, ca se constata o evolutie epidemica a gripei, inregistrandu-se a treia saptamana cu cazuri peste estimari, dar ca este vorba despre o tulpina care determina manifestari usoare si medii.Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucureti a anuntat ca, joi si vineri, sunt inchise paisprezece unitati scolare din Bucuresti, dupa ce s-au confirmat 417 cazuri de gripa la copii si peste 2.000 de viroze.