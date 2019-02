Alte patru persoane au murit din cauza gripei. Numarul deceselor a ajuns la 135

Ziare.

com

Potrivit CNSCBT, o femeie in varsta de 26 de ani, din judetul Giurgiu, confirmata cu virus gripal tip A, nesubtipat, a murit luni. Ea nu era cunoscuta cu alte afectiuni, insa nu era nici vaccinata anti-gripal.Totodata, un barbat de 87 de ani, din judetul Mures, confirmat cu virus gripal tip A, subtip H3, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal, a murit duminica.O alta femeie, de 50 de ani, din judetul Sibiu, confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, fara conditii medicale preexistente cunoscute si nevaccinata anti-gripal, a murit in 16 februarie.Un alt deces cauzat de gripa a fost confirmat la un barbat de 50 de ani, din judetul Braila, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09. Acesta avea conditii medicale preexistente, dar nu era vaccinat anti-gripal, si a murit in 12 februarie.Astfel, numarul total al deceselor cauzate de gripa in acest sezon se ridica la 135.