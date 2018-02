Alti trei romani au murit de gripa. Numarul deceselor a ajuns la 35

Ziare.

La finalul saptamanii trecute, CNSCBT a transmis confirmarea a 1.051 de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi."Activitatea gripala a evoluat cu intensitate medie, in focare locale (Bucuresti, Constanta, Olt, Brasov, Iasi) cu tendinta de extinderea regionala si cazuri sporadice in unele judete", a anuntat Centrul."Daca va continua cresterea sustinuta de cazuri de viroze respiratorii si cazuri de gripa in urmatoarele saptamani, colegii de la Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile pot sa informeze ministerul de depasirea anumitor valori-prag care nu sunt atinse in momentul de fata.Pe de alta parte, daca va uitati pe rapoartele Centrului, exista judete unde circulatia practic a tulpinilor de virus gripal nu exista, adica raportarea este zero sau apropiata de zero. Cand exista o astfel de situatie o s-o dea publicitatii, dar nu este cazul inca", a declarat, saptamana trecuta, pentru Ziare.com prof. univ. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie. Pana acum, Ministerul Sanatatii a anuntat ca exista focare locale de gripa in Bucuresti, Constanta si Iasi, cu tendinta de extindere regionala si cazuri sporadice in unele judete.O epidemie se instituie in conditiile in care exista o crestere de 20% de cazuri de gripa fata de prognoza asteptata.