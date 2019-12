Apar primele victime ale sezonului gripal: Un barbat de 54 de ani a murit in Dambovita

Ziare.

com

Acesta este primul caz de deces provocat de gripa in acest sezon rece in judetul Dambovita, anuntat de catre Directia de Sanatate Publica."Directia de Sanatate Publica Dambovita a fost notificata astazi, 18 decembrie 2019, cu privire la decesul unei persoane de sex masculin in varsta de 54 de ani, pentru care s-a confirmat prezenta virusului gripal de tip A, subtip (H1) pdm09", precizeaza DSP Dambovita.Conform sursei citate, pacientul avea conditii medicale preexistente, era nevaccinat si a fost internat pe data de 9 decembrie 2019 in Sectia Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste."Reamintim populatiei sa respecte regulile de igiena personala si colectiva, sa evite locurile cu aglomeratie umana, iar la primele semne de boala sa se adreseze medicului de familie pentru stabilirea corecta a tratamentului. Insistam asupra vaccinarii antigripale, care este singura metoda eficienta de a preveni imbolnavirea prin gripa", se mai arata in comunicatul DSP Dambovita.