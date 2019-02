Avocatul Poporului s-a autosesizat privind epidemia de gripa si scandalul apei potabile din Bucuresti

Autosesizare si privind apa potabila din Capitala

"Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la cresterea ingrijoratoare a numarului de pacienti afectati de gripa si solicita informatii din partea Ministerului Sanatatii si a Institutului de Sanatate Publica cu privire la masurile dispuse in prezent, precum si strategia de prevenire a aparitiei unor situatii asemanatoare, pentru viitor.Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si dreptul la ocrotirea sanatatii", precizeaza reprezentantii Avocatului Poporului, intr-un comunicat de presa remis sambata.Sursa citata mai precizeaza ca "in Romania s-a declarat epidemie de gripa, dupa ce specialistii Institutului de Sanatate Publica au constatat ca ultimele doua saptamani au avut caracter epidemic".Avocatul Poporului s-a autosesisat, sambata, si asupra problemei apei potabile din mai multe sectoare din Bucuresti, solicitand informatii din partea mai multor institutii despre calitatea apei potabile si cauzele poluarii acesteia."Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la recentul incident legat de posibila lipsa de potabilitate a apei in anumite sectoare din Bucuresti si solicita informatii din partea Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii, Institutului National de Sanatate Publica, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului (Laborator calitate apa), aflat in coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii, Garzii de Mediu, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, precum si Administratiei Nationale 'Apele Romane', pentru a comunica situatia actuala a calitatii apei potabile la nivelul Municipiului Bucuresti, cauzele poluarii apei, planurile avute in vedere pentru remedierea problemei semnalate, precum si strategia de prevenire a aparitiei unor situatii asemanatoare, pentru viito", au transmis reprezentantii Avocatului Poporului, intr-un comunicat de presa remis, sambata.Sursa mentionata mai spune ca "sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 si art. 35 din Constitutia Romaniei privind dreptul la ocrotirea sanatatii si dreptul la un mediu sanatos".Reactia Avocatului Poporului vine dupa ce ministrul Sorina Pintea a anuntat, saptamana aceasta, ca a cerut o ancheta despre modul in care Apa Nova a comunicat cetatenilor privind calitatea apei, in conditiile in care DSP a precizat ca patru probe de apa luate din Capitala demonstreaza ca nivelul de clor este mai mare de cinci ori fata de limita admisa.De acealalta parte, Apa Nova a informat ca rezultatele analizelor efectuate reconfirma si atesta potabilitatea apei distribuita de companie consumatorilor. Distribuitorul de apa mai a mai mentionat ca a crescut concentratia de clor din cauza topirii zapezii si a ghetii, insa valorile sunt in limitele normale.