Care sunt cele 3 tulpini ale virusului gripal: Doar 2 pot provoca epidemii. Diferenta e in complicatiile generate

"Aceste tulpini ale virusului gripal sunt sezoniere. Virusul gripal recunoaste trei tulpini mari: A, B si C. Dintre cele trei, A si B sunt cele care pot da epidemii sau infectii sezoniere, iar C nu da situatii aproape deloc. Diferenta intre ele consta in ce complicatii pot sa genereze.De exemplu, tulpinele de tip B asociaza multe infectii al sistemului nervos central, complicatii. Pe cand cele de tip A asociaza cel mai frecvent patologii pulmonare, adica afectarea plamanilor", a explicat Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals.Potrivit medicului Streinu-Cercel, virusul de tip A este cel mai frecvent in aceasta perioada."In momentul de fata, circulatia este mai frecventa a virusului de tip A, iar din acestea tulpina asa-zisa postpandemica, care e sezoniera, domina in proportie de 60%. (...) Diferenta (n.r. - dintre A si B) este unde a fost identificat pentru prima data virusul, in rest sunt virusuri sezoniere, nu au alte explicatii decat faptul ca sunt sezoniere", a explicat Adrian Streinu-Cercel.De asemenea, managerul Matei Bals, sustine ca vaccinul din comert este eficient si protector pentru tulpinele A si B.Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat ca in multe situatii au aparut complicatii grave dupa ce pacientul a folosit medicamente nepotrivite."Fie au luat antibiotice nerecomandate. Asa ca, pe langa o viroza banala, care evident nu raspunde la tratamentul cu antibiotice, te trezesti cu tot felul de complicatii in urma unor germeni rezidenti sau efecte secundare a antibioticelor", a explicat medicul.Tudor Ciuhodaru precizeaza ca este important ca in scoli sa existe cursuri de educatie pentru sanatate."Aud ca apa si sapunul sunt sfinte, dar ele raman acolo sfinte daca nu avem cunostinte sa le folosim, adica a educatiei pentru sanatate. Ar trebui sa avem cursul la scoala macar ca pe un capitol la orele de Biologie, pentru ca daca nu sunt intrate din reflex anumite masuri, banale aparent, cum trebuie sa ne spalam pe maini si cum trebuie sa folosim batista sau servetelul de unica folosinta, aceste reguli trebuie sa fie cunoscute ca alfabetul sau tabla inmultirii", a precizat Tudor Ciuhodaru.De asemenea, medicul spune ca este important redeschiderea Institutului National de Cercetare Cantacuzino pentru ca Romania sa aiba vaccinuri ieftine."Pana in 2015 Romania nu a avut probleme cu vaccinul antigripal, Cantacuzino functiona. Se impune redeschiderea lui de urgenta, pentru ca in clipa in care ai vaccinuri ieftine si accesibile din surse sigure, dispar teoriile consipratiei. Daca in grupele de risc Ministerul Sanatatii asigura vaccinurile, pentru ceilalti nu asigura. Un vaccin e cam 50 de lei, pentru o familie care are de vaccinat patru membri 200 de lei e o suma importanta. (...) Vreau sa vad in Romania vaccinuri sigure, ieftine si la timp", a precizat medicul. Numarul deceselor cauzate de virusul gripal in acest sezon a ajuns la 68 . Ministrul Sanatatii a anuntat saptamana aceasta ca a fost declarata oficial epidemia de gripa.