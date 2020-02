Conducerea unui spital judetean a interzis accesul vizitatorilor, din cauza gripei

Ziare.

Masura vine dupa ce, in cursul zilei de sambata, a fost suspendat accesul vizitatorilor pe termen nelimitat in sectiile Neonatologie, Pediatrie, Boli Infectioase Copii, Obstetrica si Psihiatrie Copii."Incepand cu data de 10 februarie se suspenda accesul vizitatorilor si pentru restul sectiilor. Masura este luata pentru a evita riscul de raspandire a virozelor", se arata intr-o postare pe pagina de socializare a institutiei.Potrivit conducerii Directiei Judetene de Sanatate Publica, saptamana trecuta numarul virozelor respiratorii a crescut semnificativ in judetul Covasna, cu peste 25% fata de saptamana anterioara, iar al pneumoniilor, cu aproape 14%.Saptamana trecuta numarul virozelor respiratorii ajunsese la 3.267, fata de 2.439 cate au fost in urma cu doua saptamani, inregistrandu-se peste 800 de noi cazuri.In judetul Covasna au fost confirmate 11 cazuri de gripa, la Sfantu Gheorghe, in Sita Buzaului, Intorsura Buzaului si Micfalau, dar pacientii au manifestat forme usoare si doar 2% dintre acestia au necesitat internarea in spital, spun specialistii.