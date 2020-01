Cum combatem gripa in scoli: Triajul sa se faca si de catre profesori sau medicul de familie

Cine face triajul copiilor

Pana acum, institutiile faceau recomandari si fiecare scoala stabilea, cu resursele pe care le avea, ce si cum le aplica.In cadrul unei videoconferinte cu inspectorii scolari generali, ministrii Victor Costache si Monica Anisie au anuntat ca acest protocol a fost deja redactat si urmeaza sa fie transmis catre inspectoratele scolare judetene si directiile judetene de sanatate publica in cursul zilei de astazi.Totodata, dupa cazurile in care elevii au avut de suferit dupa dezinsectiile sau dezinfectiile din scoli, s-a decis sa fie crescuta perioada in care se suspenda cursurile dupa o astfel de actiune."Solicitarea mea catre inspectoratele scolare judetene vizeaza: nevoia de monitorizare cu atentie a situatiilor de criza ce pot aparea, informarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in privinta acestor cazuri si mentinerea unei legaturi permanente cu directiile judetene de sanatate publica, precum si cu directorii unitatilor de invatamant.De asemenea,", a declarat ministrul Educatiei, Monica Anisie.Ministrul Sanatatii a insistat pe importanta igienei personale: "Ca practician, eu insumi stiu cat de mult conteaza sa respectam masurile minime de igiena".Specialistii in probleme de sanatate publica au subliniat importanta triajului la nivelul fiecarei scoli, astfel incat, daca un copil este bolnav, el sa fie trimis acasa pentru a nu-i expune pe ceilalti."Teoretic, este atributia medicului scolar de a face triajul in fiecare dimineata, in special in aceasta perioada. Si profesorii ar trebui sa vada daca la primele ore copiii manifesta simptome de gripa sau alte afectiuni si ar trebui sa cheme parintii sa ii ia acasa.Inteleg ca profesorii nu se simt foarte confortabil sa ia aceasta decizie, in urma discutiilor cu Ministerul Educatiei au fost stabilite proceduri standard pentru toate unitatile de invatamant", a declarat presedintele Societatii Romane de Microbiologie (SRM), dr. Alexandru Rafila.In ce priveste unitatile unde nu exista un medic sau asistent scolar, acesta a spus ca s-a luat in discutie sa se faca un contract part-time cu un medic de familie din localitate, care sa vina zilnic dimineata la scoala sa faca acest triaj.