Cursuri suspendate in 47 de scoli din Capitala, din cauza gripei. Firea a facut show cu masca la sedinta de consiliu (Foto)

Anuntul a fost facut de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, care insa nu a precizat si care sunt unitatile de invatamant afectate."Cursurile sunt partial suspendate in 47 de unitati incepand cu ziua de luni din aceasta saptamana. Dintre acestea, azi (miercuri - n.red.) au primit aprobare pentru suspendare 26 de scoli.Media de cazuri identificate la grupele unde s-a dispus suspendarea este de 3-4 situatii", a precizat ISMB intr-o informare citata de Agerpres.Totusi, nicio scoala sau gradinita nu este inchisa integral din cauza virusului gripal.Astazi are loc sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), prilej cu care primarul Gabriela Firea s-a plans ca Guvernul raporteaza 90 de gazuri de gripa in Bucuresti, cand numai in scoli sunt 1.905."Iar fenomenul este in crestere. Va dau cateva exemple: Sectorul 1 (256 cazuri), Sectorul 2 (234 cazuri), Sectorul 3 (349 cazuri), Sectorul 4 (240 de cazuri), Sectorul 5 (333 cazuri) si Sectorul 6 (495 cazuri).Dar in continuare, pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica - aflat in subordinea Ministerul Sanatatii, din date luate de la Directia de Sanatate Publica (tot in subordinea Ministerul Sanatatii) - se arata ca in municipiul Bucuresti sunt doar 92 de cazuri de gripa.Nu este cazul sa speriem populatia, dar nici sa stam cu mainile in san si sa pregatim, spre exemplu, actiuni de privatizare a Sanatatii", a precizat Gabriela Firea in deschiderea sedintei CGMB.Precizam ca Gabriela Firea, impreuna cu consilierii PSD, au venit la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu halat si masca de protectie.Firea a sustinut ca poarta aceste accesorii pentru "a se proteja de virusii guvernamentali".