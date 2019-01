De ce acum suntem in prag de epidemie de gripa si anul trecut, cu 129 de morti, nu a fost declarata

De doua ori mai multi vaccinati, de 7 ori mai multi morti

Cum se "calculeaza" epidemia

"Oamenii sa isi ia soarta in mainile proprii si sa-si cumpere vaccin"

Cum recunoastem gripa si ce trebuie sa facem

Cum evitam gripa, dar si raspandirea ei

"Suntem la un pas de epidemie, am avut o saptamana epidemica, daca doua saptamani la rand numarul de cazuri se mentine la acelasi nivel, atunci putem vorbi de epidemie. Dar in acest moment avem suficiente motive de ingrijorare", a declarat vineri, la Antena3, Sorina Pintea.Anul trecut au murit de gripa 129 de persoane. Cand bilantul deceselor ajunsese la 27, intrebata daca e luata in calcul declararea epidemiei, Pintea a raspuns ca "populatia nu e interesata daca se numeste epidemie sau altfel".Asadar, ce s-a schimbat si de ce acum suntem in prag de epidemie?Sezonul gripal incepe in fiecare an in luna octombrie. Primele cazuri confirmate de gripa au aparut dupa jumatatea lunii octombrie, insa, de la debutul sezonului, numarul infectiilor respiratorii acute a fost constant mai mare in comparatie cu 2017-2018.Anul trecut, pana pe 18 ianuarie, murisera doua persoane din cauza gripei. In ce priveste vaccinarea, pana la data de 14.01.2018 fusesera imunizate 702.401 de persoane din grupele cu risc.Acum, numarul celor vaccinati este aproape dublu, 1.244.299 de persoane. Si acestora, imunizati cu vaccinul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Sanatatii, li se adauga si cei care si-au procurat singuri din farmacii vaccinul.Medicul Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al Institutului National de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala, a explicat pentrude ce acum se pune problema declararii epidemiei de gripa."Epidemia nu este data de numarul de decese, ci de numarul de cazuri per ansamblu. Nu e epidemie acum, suntem in prag de epidemie. Daca lucrurile se opresc si ramanem la numarul de cazuri pe care le avem acum, nu o sa avem epidemie, dar daca se inmultesc cazurile, atunci o sa avem", a explicat medicul.Saptamana 7-13 ianuarie 2019 a fost declarata epidemica pentru ca decesele cauzate de infectiile respiratorii acute au fost mai multe comparativ cu saptamana precedenta, iar virusul gripal a fost depistat pozitiv la peste 50% din cazurile testate.La nivel statistic, o saptamana epidemica se calculeaza in felul urmator: O crestere de cel putin 20% a numarului de imbolnaviri fata de nivelul asteptat (media aritmetica a numarului de cazuri raportate in trei saptamani anterioare) si cel putin 10% virusuri gripale apartinand aceluiasi subtip in izolatele din totalul produselor patologice testate.Totodata, conteaza si raspandirea la nivelul teritoriului. Anul trecut erau doar cateva focare principale, acum raspandirea este mai larga.Ungaria si Bulgaria au declarat, saptamana aceasta, epidemie de gripa. Ungaria a declarat epidemie la nivel national, iar Bulgaria la nivelul a 8 judete.In ce priveste numarul mare de imbolnaviri, desi rata vaccinarii a fost mai mare decat sezonul trecut, medicul Apostolescu spune ca procentul este inca foarte mic."Ce stim pana in momentul de fata este ca s-au epuizat aproape dozele de vaccin alocate de Ministerul Sanatatii pentru populatia cu risc, cele 1.300.000 de doze. Dar de la 1.300.000 pana la 17.000.000 e cale lunga.", a explicat purtatorul de cuvant de la Matei Bals.Intrebat daca ar trebui ca Ministerul sa asigure vaccinul pentru intreaga populatie, acesta a raspuns negativ."Ministerul, prin lege si prin toate atributiile lui, este obligat sa protejeze persoanele sensibile. Restul persoanelor trebuie sa isi ia soarta in mainile proprii si sa isi cumpere vaccinul si sa se vaccineze", a raspuns Apostolescu.La debut, gripa nu se diferentiaza cu mult de o raceala obisnuita, insa sunt cateva semnale la care e bine sa fim atenti."Orice om poate sa raceasca si sa faca un pic de febra. O zi, doua, in principiu recomandam sa incerce sa se autotrateze cu un paracetamol, un ceai cald... DarMedicul de familie, in urma consultului, va lua decizia daca pacientul trebuie directionat mai departe catre un specialist sau nu", ne-a spus medicul, adaugand ca, pe langa febra care nu cedeaza,Chiar daca suntem deja in plin sezon gripal si vaccinurile puse la dispozitie de Ministerul Sanatatii au fost epuizate, cei care doresc isi pot cumpara vaccinul si si-l pot administra cu ajutorul medicului de familie."E bine sa ne vaccinam in orice moment. Pana se termina sezonul e bine sa ne vaccinam", spune medicul Catalin Apostolescu.Pentru a limita sansele de imbolnavire si raspandire a virusului, sunt mai multe masuri ce pot fi luate, atat la nivelul autoritatilor, dar si de fiecare dintre noi in parte.La nivel national, deja au fost luate masuri de protectie, de la limitarea sau interzicerea vizitelor in spitale, la trierea copiilor in scoli si gradinite, cei care prezinta simptome fiind izolati de colectiv.Dar si igiena personala este extrem de importanta. Principalul mod in care se raspandeste virusul gripal e prin intermediul mainilor murdare. Asadar, spalatul mainilor dupa ce am tusit, stranutat sau atins obiecte care sunt folosite de mai multe persoane este esential in orice situatie, deci si in cazul gripei.La fel de general valabil, dar util si in ce priveste gripa este stilul de viata sanatos. Alimentatia corecta, odihna si miscarea ne intaresc sistemul imunitar si astfel, chiar daca totusi ne imbolnavim, forma va fi mult mai blanda.Totodata, evitarea pe cat posibil a zonelor foarte aglomerate limiteaza posibilitatile sa ne imbolnavim.Daca totusi am luat gripa si e nevoie sa ne deplasam, chiar si doar pana la medic, putem folosi manusi si masti de protectie, iar atunci cand tusim sau stranutam sa folosim un servetel pe care sa-l aruncam apoi la cosul de gunoi.