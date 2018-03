De ce au murit atat de multi romani de gripa? Virusul a suferit o mutatie care se intampla o data la 4-5 ani

Gripa e agresiva prin definitie

Sezon epidemic fara epidemie

Prea putini oameni vaccinati

Numarul este foarte mare, asa ca am vrut sa aflam care este motivul pentru care in aceasta iarna ne-am confruntat cu aceasta situatie grava.De altfel, la fel i s-a parut si ministrului Sanatatii, Sorina Pintea:"In calitate de cetatean si ca ministru mi se pare foarte mult. Nu ministrul declanseaza epidemia, eu am discutat cu specialistii cel putin o data pe zi despre circulatia intensa a virusului gripal. Nu am avut epidemie, dar medical s-au luat toate masurile specifice epidemiei - carantina, limitari de vizita etc", declara la inceputul saptamanii Sorina Pintea intr-un interviu acordatDincolo de constatarea tragediei, de ce s-a ajuns aici si ce se poate face pe viitor pentru a nu mai ajunge la astfel de cifre?Medicul Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al Institutului National de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala, a explicat pentruca gripa este, prin definitie, o boala agresiva cu potential letal, de aceea, exista si vaccin pentru a lupta cu ea."Gripa e agresiva prin definitie, gripa e o infectie respiratorie cu potential mortal, asta este si motivul pentru care ne vaccinam doar impotriva gripei, nu si impotriva celorlalte viroze respiratorii. Gripa nu e orice raceala. Toata lumea care raceste si ii curge putin nasul zice 'am avut gripa'. Gripa este aceasta forma urata, care are potential mortal", ne-a declarat dr. Catalin Apostolescu.Numarul mult mai mare de imbolnaviri si decese se explica insa si prin faptul ca am avut parte de un sezon epidemic de gripa."Ne-am aflat in sezon epidemic de gripa anul acesta si, cum numarul imbolnavirilor a fost mai mare, proportional a crescut si cel al deceselor. Nu e un numar foarte mare. Si cazuri de imbolnaviri au fost mult mai multe decat in anii precedenti. Nimeni nu-si doreste aceste morti, dar sunt explicabile.Suntem imediat sub situatia din 2009-2010, cand a fost pandemia de gripa porcina care a cuprins atunci toata lumea. Gripa de epidemie apare la interval de 4-5 ani, virusul sufera niste modificari periodice si anul acesta ne-am confruntat cu o astfel de situatie.O data la 4-5 ani virusul sufera mutatii antigenice minore, iar o data la 30-40 de ani sufera mutatii antigenice majore. Mutatiile minore corespund varfurilor epidemice, cum ne-am confruntat noi anul asta, mutatiile majore dau pandemiile. Am avut in 2009-2010, precedenta a fost in 1976-1977", a explicat medicul.La observatia ca, totusi, autoritatile nu au declarat epidemie, Apostolescu a spus ca nu au fost intrunite toate criteriile."Declararea oficiala a unei epidemii are la baza niste reguli statistice, sa existe un anumit procent intr-un interval definit de timp si din acest motiv nu s-au intrunit criteriile pentru declararea oficiala a epidemiei. Plus ca declararea oficiala a unei epidemii presupune obligatoriu niste masuri care pot sa mearga de la inchiderea scolilor, la interzicerea intalnirilor publice, la interzicerea calatoriilor si asa mai departe. Deci asta inseamna declarare oficiala a unei epidemii si evident ca situatia de anul acesta nu a justificat asemenea masuri.Din punct de vedere al gripei ca boala, asa cum este definita ea, e o situatie aproape de normal. Din alte puncte de vedere, faptul ca numarul asta mare de imbolnaviri inseamna presiune pe sistemul medical e o situatie mai dificila, iar din punctul de vedere al oamenilor bolnavi lucrurile n-au fost deloc placute", a explicat purtatorul de cuvant de la Matei Bals.Avand in vedere ca aceste cicluri ale virusului gripal sunt predictibile, dozele de vaccin puse la dispozitia populatiei de catre Ministerul Sanatatii au fost putine.Ministerul, prin programul national de vaccinare antigripala, asigura vaccinul pentru categoriile de risc - gravide, persoanele peste 65 de ani, copiii intre 6 luni si 5 ani, bolnavi cronici, persoane care locuiesc cu sau asigura servicii de ingrijire persoanelor la risc. Pentru restul, vaccinul se poate cumpara din farmacii.Majoritatea persoanelor care au murit in acest sezon nu fusesera vaccinate."Vaccinarea se face in noiembrie. Ministerul, prin programele nationale, vaccineaza anumite grupe de populatie. La nivelul Romaniei nu s-a asigurat necesarul de vaccin pentru toata populatia care ar fi trebuit sa beneficieze", este opinia medicului.Intrebat si daca iarna atipica pe care am avut-o a influentat cumva circulatia virusului, cu schimbari bruste de temperatura, Apostolescu a spus ca in mica masura."Poate daca am fi avut o iarna din aceea ultra-adevarata, cu geruri in mod constant, circulatia virusului sa fi fost putin mai mica, pentru ca virusului gripal ii plac temperaturile undeva intre 2 si 4 grade Celsius. Deci schimbarile de temperatura au contribuit intr-o foarte mica masura", a conchis dr. Catalin Apostolescu.Vestea buna este ca acest sezon de gripa aproape s-a incheiat. Pentru la anul pare sa fim un pic mai bine pregatiti. Sorina Pintea a declarat pentruca deja ministerul a lansat comanda pentru 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal pentru sezonul urmator.