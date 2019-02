Desi suntem in plina epidemie de gripa, functionarii publici din Olt refuza sa poarte masti care sa ii protejeze

Ziare.

Functionarii, insa, nu vor sa auda de asa ceva, desi in judetul Olt s-au inregistrat 85 de cazuri de gripa doar in ultima saptamana, potrivit Pro Tv "S-au acordat masti de protective atat pentru uz la serviciu, cat si pe traseu, pe teritoriu. Colegii sunt instruiti, stiu cand sa le poarte", a declarat pentru sursa citata Ionela Popescu, reprezentant ITM Olt.Cu toate ca pana acum au fost inregistrate 70 de decese din cauza virusului gripal, angajatii din Olt refuza sa respecte masurile necesare de protectie.Acestia sustin ca incearca oricum sa nu ia gripa, insa daca se intampla "asta e". Doar unii dintre angajati le poarta, insa prea putini.O angajata de la Serviciu regim premise si inmatriculari Olt a explicat ca poarta masca pentru ca este mai sensibila si, in plus, are copil mic si vrea sa il protejeze si pe acesta.Amintim ca, in 30 ianuarie, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca s-au indeplinit conditiile epidemiei de gripa in Romania, dupa ce s-au inregistrat consecutiv trei saptamani epidemice. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 72.