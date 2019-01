Carantina in mai multe spitale din Bucuresti si din tara, din cauza gripei

Ziare.

Masura a fost impusa la spitalul Victor Babes si Institutul Matei Bals din Capitala, dar si la Spitalul de Urgenta din Constanta, informeaza TVR1.La camera de garda a Spitalului Victor Babes din Capitala s-au prezentat in ultimele doua zile peste 900 de persoane, cele mai multe avand simpotome de gripa.Dupa ce sunt consultati de medici, cei mai multi pacienti cu gripa sunt trimisi acasa, unde trebuie sa stea izolati si raman internati doar cei cu forme severe. Cei internati sunt izolati si nu au voie sa primeasca vizite. Astfel, cei care doresc sa le trimita pachete trebuie sa le dea angajatilor spitalului.La Institutul Matei Bals, unde in ultimele doua zile s-au prezentat peste 1.000 de persoane, vizitatorii nu au voie sa intre la Terapie Intensiva, iar in celelalte sectii accesul le-a fost limitat.Si la Constanta s-au luat astfel de masuri. La sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean vizitatorii au accesul interzis, iar in alte sectii nu poate sa intre mai mult de un vizitator. Sapte oameni au murit din cauza gripei in acest sezon. Printre acestia se numara si un bebelus de 10 luni, care nu era vaccinat