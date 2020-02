Epidemie de gripa declarata oficial in Romania: S-au dublat imbolnavirile intr-o saptamana, 18 oameni au murit

Recomandari pentru romani si reguli stricte in spitale

"Avand in vedere faptul ca in aceasta saptamana s-a inregistrat o crestere foarte mare (de peste 99%) a numarului de imbolnaviri fata de nivelul asteptat (media aritmetica a numarului de cazuri raportate in trei saptamani anterioare), activitatea gripala a evoluat cu intensitate inalta, cu extindere nationala, raportandu-se un numar apropape dublu de gripe clinice comparativ cu saptamana precedenta, rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile testate a fost peste 60%, se concluzioneaza ca", se arata intr-un comunicat al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile La nivel national au fost raportate 7.022 de imbolnaviri, un numar aproape dublu fata de cazurile raportate in saptamana precedenta (3.645) si fata de cele raportate in aceeasi saptamana a anului precedent - 3.455.De la inceputul sezonului gripal si pana acum au murit. Comparativ cu anul trecut, cifra este mult mai mica. Sezonul gripal trecut, pana la aceasta data murisera 94 de oameni.A crescut foarte mult si numarul de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii). In ultima saptamana au fost 171.081 de imbolnaviri, cu 17,5% mai multe comparativ cu aceeasi saptamana a sezonului precedent (145.622) si cu 66,1% mai multe comparativ cu saptamana anterioara (102.981), mai anunta CNSCBT.Au fost raportate 38 de cazuri de Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI), cu 23 mai multe (de 2,5 ori mai multe) fata de saptamana precedenta si cu 42 mai putine (de 2 ori mai putine) fata de aceeasi perioada a sezonului precedent.Pana la data de 02.02.2020 au fost vaccinate antigripal 1.486.486 de persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.Ministerul Sanatatii a transmis la randu-i un comunicat in care asigura ca masurile luate si pana acum au fost cele care se aplica si in caz de epidemie. In document sunt reamintite regulile de igiena pentru cetateni."Ministerul Sanatatii reaminteste populatiei ca, masurile de igiena personala (spalarea cu apa si sapun a mainilor, folosirea batistelor pentru stranut sau tuse, respectarea unui regim de viata sanatos - alimentatie bazata pe legume si fructe, odihna si miscare) sunt esentiale pentru prevenirea imbolnavirilor prin afectiuni respiratorii, si in special prin gripa.De asemenea, se recomanda evitarea automedicatiei si consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa si care poate stabili o eventuala indicatie pentru spitalizare, precum si izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei.Vaccinarea este cea mai eficienta metoda de preventie si se recomanda, in continuare, vaccinarea antigripala", se arata in comunicat.In ce priveste spitalele, este recomandata limitarea accesului vizitatorilor, in special in sectiile cu risc. De asemenea, trebuie realizat triajul epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar. Angajatii care prezinta simptome vor fi trimisi acasa iar ceilalti trebuie sa poarte masti, manusi si halate.Si pacientii de la Unitatea de Primari Urgente trebuie sa poarte masca de protectie pe traseul de la UPU la salon si cand paraseste salonul de izolare/grupare."Ministerul Sanatatii solicita unitatilor sanitare care interneaza cazuri de infectii respiratorii acute refacerea urgenta a stocurilor de antivirale, refacerea urgenta a stocurilor de echipament de protectie si utilizarea corespunzatoare a acestuia, refacerea urgenta a stocurilor de sapun lichid, prosoape de hartie, antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena riguroasa a mainilor si a suprafetelor, respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al contactilor si al focarelor, precum si instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare tuturor pacientilor care prezinta tablou clinic compatibil cu gripa, fara a astepta rezultatul de laborator", se mai arata in comunicat.Ministerul anunta si ca a cumparat, suplimentar fata de dozele de vaccin gripal comandate de fosta conducere a Ministerului, inca 35.000 de doze."Incepand de maine noile doze de vaccin gripal vor fi distribuite de furnizor catre directiile de sanatate publica, astfel incat saptamana viitoare sa se continue imunizarea persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire in cabinetele medicilor de familie", mai transmite Ministerul.Institutia asigura si ca la nivel national exista stocuri de medicamente antivirale specifice (OSELTAMIVIR) care sunt eliberate in farmaciile cu circuit deschis pe baza de prescriptie medicala.