Epidemie de gripa: Medicii de familie spun ca au cerut cate 600 de vaccinuri si au primit 20-30. Explicatia Sorinei Pintea

Aceasta a vorbit despre problema stocului de vaccin si a oferit o explicatie pentru faptul ca in sud sunt inregistrate mult mai multe cazuri de gripa.Dr. Sandra Alexiu a sustinut ca nu exista stoc de vaccin gripal si ca vaccinurile au fost furnizate in octombrie-noiembrie dupa o estimare facuta in vara de catre Directiile de Sanatate Publica."Exista directii care nu au solicitat estimare, diferenta este enorma intre ce s-a cerut si ce s-a primit", a spus medicul. "In Bucuresti s-au cerut sute de doze si s-au primit zeci. Majoritatea colegilor au cerut 500-600 si au primit 20-30 si foarte tarziu. Aici e o problema mai veche cu directiile", a adaugat ea.Vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei a adaugat ca "poate asa se explica si de ce in zona in care s-au distribuit putine doze avem mai multe cazuri si in alte zone avem mai putine", facand referire la faptul ca in sudul tarii sunt raportate mai multe imbolnaviri decat in rest.Pe de alta parte, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, acuza o diferenta intre cifrele prezentate la minister si nevoile reale ale medicilor."Diferenta este foarte mare", a spus Pintea neincrezatoare in cifrele prezentate de jurnalistii prezenti la conferinta de presa sustinuta azi."Eu pot sa va zic ce estimari au ajuns la minister, si au fost mai mici de 1.300.000 de doze. Ori estimarea n-a fost corecta, ori Directia de Sanatate Publica n-a transmis suficient", a continuat ministrul, adaugand ca pana marti au fost vaccinate 1.287.250 de persoane."Ministerul Sanatatii a comandat suplimentar 30.000 de vaccinuri, care incepand de maine vor fi distribuite in tara la directiile de sanatate publica ce au solicitat acest lucru", a adaugat Pintea.Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 55.