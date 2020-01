Firea vorbeste de epidemie de gripa, desi nu e cazul. Se tot plange ca nu are puterea sa inchida scolile

In ce conditii se inchid scolile? Anul trecut, in epidemie, au fost inchise o singura zi

"In Bucuresti au fost raportate azi dimineata, de la cabinetele scolare medicale de stat, 1.404 cazuri de gripa sezoniera. 185 in Sectorul 1, 152 din S2, 224 in S3, 205 in S4, 240 in S5, 397 in S6. Cifra este valabila doar pentru scolile de stat.Aceasta este cu mult mai mare, avand in vedere ca Primaria Capitalei, prin ASSMB, nu are parghiile legale pentru a afla datele din scolile private, de la medicii de familie si de la spitale. Este atributul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, in subordinea Ministerului Sanatatii.Ne intreaba presa cum de, si la aceasta ora, pe site-ul oficial al Institutului National de Sanatate Publica, in dreptul Bucurestiului, figureaza 92 de cazuri de gripa sezoniera. Cifra demult depasita. Acest site oficial este up-datat cu informatii de la DSP. Informatii care intarzie sa apara.In ceea ce ne priveste, noi am trimis permanent datele privind cresterea numarului cazurilor de gripa", a scris marti pe Facebook Gabriela Firea Ea a amintit de Comandamentul de urgenta convocat luni la Primarie, cand erau cu 465 mai putine cazuri decat cele despre care spune ca i-au fost raportate astazi. Mai mult, Firea vorbeste de epidemie, desi la acest moment numarul imbolnavirilor este cu mult mai mic decat in aceeasi perioada a anului trecut."Informez populatia ca primarul general si primarii de sector nu pot dispune inchiderea scolilor. Decizia o ia Ministerul Sanatatii, pe baza informatiilor de la DSP, in colaborare cu Ministerul Educatiei si o comunica primariilor. Deocamdata nu a fost declarata stare de epidemie de gripa la nivelul Capitalei", a mai scris Firea, dupa care a reluat informatiile prezentate in comitetul de urgenta de luni, date pe care le mai trimisese o data si printr-un comunicat de presa.In comandamentul respectiv, amintim ca Firea a repetat de mai multe ori ca "nu e ea de vina" pentru situatia cauzata de gripa si ca, desi primeste nenumarate solicitari de la parinti sa inchida scolile ca sa nu se mai imbolnaveasca elevii, acest atribut nu sta in puterea ei."Avand in vedere informatiile care circula pe retele, nu Primaria Capitalei si primariile de sector pot sa decida momentul in care se intrerup cursurile. S-a facut comparatia cu zilele cand Primaria a intrerupt cursurile deoarece erau intemperii, zapada de mai multi centimetri, zeci de centimetri si afara foarte frig.Acum, avand in vedere ca e o problema de sanatate, gravitatea o stabileste Ministerul Sanatatii. Ni se cere insistent sa inchidem scolile. Ii inteleg pe parinti, si eu sunt parinte, si eu am copii mici si mai mari, adolescenti, dar cred ca trebuie sa urmam sfatul medicilor.Dar a intrerupe in totalitate invatamantul nu e decizia Primariei Capitalei, ne vom supune acestei decizii daca ea va fi luata de Ministerul Sanatatii pe baza informatiilor primite de la DSP si Inspectoratul Scolar al municipiului Bucuresti", a spus Firea.. De aceea, in cazuri punctuale, decizii de suspendare a cursurilor pentru anumite clase sau scoli au fost luate in ultimele saptamani la nivelul intregii tari.Insa pentru a suspenda cursurile la nivelul intregului oras, situatia trebuie sa fie grava. De exemplu,, creandu-se astfel o minivacanta de 4 zile de Mica Unire.La acest moment, insa, medicii Adrian Streinu Cercel, directorul spitalului "Matei Bals", si Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, au anuntat ca suntin aceeasi perioada: "E un sezon gripal obisnuit, nu exista motive de ingrijorare".