Gripa a ucis 92 de romani pana acum: Peste 20 au murit doar in ultimele 4 zile

Astfel, numarul deceselor cauzate de gripa in acest sezon se ridica la 92.Potrivit CNSCBT, un barbat in varsta de 64 de ani, din judetul Constanta, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal, a murit in 2 februarie.Amintim ca la sfarsitul saptamanii erau confirmate 70 de decese cauzate de grip . In doar patru zile, peste 20 de persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal.