Gripa aviara depistata la o ferma din Romania

"In baza Legii nr. 1/2008, a HG nr.1189/2009 si conform solicitarii ANSVSA, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a fost convocata sedinta Centrului National de Combatere a Bolilor, in videoconferinta cu Prefectii din Maramures si judetele limitrofe.S-a avut in vedere gestionarea situatiei provocate de diagnosticarea, intr-o exploatatie comerciala de gaini ouatoare din judetul Maramures, a gripei aviare, boala care evolueaza la aceasta data in mai multe tari europene", precizeaza autoritatea intr-un comunicat remis marti seara.Conform sursei citate, pentru izolarea focarului se vor aplica masurile specifice, care vor fi gestionate de Centrele Locale de Combatere a Bolilor din judetul Maramures si judetele limitrofe."La aceasta ora, situatia este sub control, au fost luate toate masurile de combatere in focar si nu exista posibilitatea afectarii sanatatii populatiei", subliniaza reprezentantii ANSVSA.Saptamana trecuta, ANSVSA a dispus aplicarea, la nivel national, a unor masuri cu scopul de a preveni introducerea virusului gripei aviare in Romania, dupa ce Comisia Europeana a informat despre evolutia unui numar de 9 focare de gripa aviara, cu subtipul H5N8, inalt patogena, care evoluau in Polonia.Luni, Autoritatea Sanitar Veterinara din Ungaria (NEBIH) a anuntat ca virusul H5N8, o tulpina a virusului de gripa aviara, a fost descoperit la o mare ferma de curcani din judetul Komarom-Esztergom, nord-vestul Ungariei, potrivit Reuters.