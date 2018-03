Gripa continua sa faca victime: 111 romani au murit in cateva luni

Ziare.

Potrivit INSP, este vorba despre o femeie in varsta de 72 de ani, din judetul Bihor, care a fost confirmata cu virusul gripal de tip B. Femeia nu era imunizata antigripal si avea si alte probleme de sanatate.De la debutul sezonului 2017-2018, au murit 111 de persoane din cauza virusului gripal.De asemenea, Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, la nivel national, au fost inregistrate peste 1.500 de cazuri de gripa.Potrivit sursei citate, cazurilor de infectii respiratorii acute, cum ar fi gripa, infectii respiratorii si pneumonii, a fost cu 38% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent."La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinic, infectii acute respiratorii si pneumonii) a fost de 116.846, cu 38% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (84.646) si cu 5,9% mai mic fata de cel inregistrat in saptamana precedenta (124.182). S-au inregistrat la nivel national 1.343 de cazuri de gripa/ILI, fata de 86 de cazuri inregistrate in aceeasi saptamana a sezonului precedent si fata de 1.529 cazuri inregistrate in saptamana precedenta. Activitatea gripala a evoluat cu intensitate medie in municipiul Bucuresti, judetele Brasov si Sibiu, cu mentinerea raspandirii in regiunea de centru si cu focare locale si cazuri sporadice in unele judete", potrivit datelor INSP.INSP mai precizeaza ca pana la data de 11 martie au fost vaccinate antigripal 1.001.230 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.